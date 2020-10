Roham indult ezekért kütyükért a magyarok körében: mit keresnek ennyien?

Sokkal jobban fogynak a nagyképernyős okosmobilok a kompakt modelleknél, az egyik legnépszerűbb kiegészítő pedig az egyik androidos mobilhoz kapcsolható második érintőképernyő.

Bár a koronavírus-járvány első két hónapjában harmadával csökkent, a nyári hónapokban azonban az offline értékesítés megerősödésének köszönhetően helyreállt az okostelefonok szokásos forgalma az Extreme Digitalnál - derült ki a vállalat közleményéből.

Az év első 10 hónapjában a forgalom közel felét a 6-6,5 colos érintőképernyővel szerelt készülékek adják, míg további harmada az ennél is nagyobb, 6,5-7 colos modellekből kerül ki. Csupán az eladások maradék 20 százalékát teszik ki a 6 colosnál kisebb készülékek, amelyek az utóbbi évek trendjei alapján egyre jobban visszaszorulnak.

A legtöbb vásárló számára többet nyomnak latba a nagyképernyő előnyei (könnyebb gépelés, jobb olvashatóság, nagyobb kapacitású akkumulátor fér mellé), mint a kompakt méretnek köszönhető zsebrevághatóság.

A leghasznosabb extrák

A legnagyobb darabszámban a kártyafüggetlen, androidos készülékek fogytak: a legkelendőbb modellek a Samsung, illetve a teljes értékű Android szoftvert futtató, korábbi Huawei készülékek, valamint a Xiaomi aktuális telefonjai.

Idén már a több hátlapi kamera is mindennaposnak számít, a legnagyobb darabszámban fogyó nyolc modell mindegyike ilyen. Egyre nagyobb arányban választanak vízálló kivitelű okostelefont az Extreme Digital vásárlói, míg a vezeték nélküli töltés jóval kevésbé népszerű funkció: ha jobb áron egy csak vezetékkel tölthető készülék elérhető, inkább azt választják a vásárlók.

Ezt tudja egy idei prémium okostelefon

Jóval többen vásárolnak a szokásosnál gyorsabb képfrissítésű (90, 120 vagy 144 hertzes) képernyővel felszerelt okostelefont. Az ilyen fejlett kijelzőn a játékok, filmek gyors jelenetei, illetve a menük, weboldalak görgetése közben is elmosódás nélkül jelennek meg.

A felső középkategóriás és felsőkategóriás készülékek a legújabb gyorstöltési technológiákat is támogatják - ezek akár negyven perc alatt is lehetővé teszik a telefon akkumulátorának teljes feltöltését. Elérhetők már az első 5G-s készülékek is, ezek igazi boomja a jövő évben várható, bár már az idei iPhone-modellek is támogatják a technológiát.

Meglepően népszerű a második mobilképernyő

Bár kizárólag az LG Velvet okostelefonjával használható egyik legnépszerűbb okostelefonos kiegészítő jelenleg az a speciális tok, amely egy második érintőképernyőt tartalmaz, amivel a felhasználható képernyőfelület nagysága gyakorlatilag megduplázható.

Az Apple idei környezetvédelmi kezdeményezése, hogy csak adatkábelt mellékel a készülékeihez, hálózati adaptert és headsetet nem. Ennek nyomán a vállalat arra számít, hogy sokan vásárolnak majd valamilyen univerzális, többféle eszköz töltésére is alkalmas töltőegységet. Mivel a headsetek közül idénre már a “true wireless", vagyis a két teljesen különálló egységből álló fülhallgatók is megfizethetővé váltak (már tízezer forint körüli összegért elérhetők), így a korábbi vezetékes headseteket sem fogják túlságosan hiányolni az idén iPhone-t vásárlók.

Címlapkép: Getty Images