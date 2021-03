Roham indulhat a boltokba húsvét előtt: erre készülhet, aki most hétvégén akar bevásárolni

Miközben az elharapózott járványügyi helyzet már másodszor is elmosni látszik a húsvéti ünnepeket, az élelmiszer-kereskedelemben felkészültek a cégek a rendkívüli működési rendben várható élénkebb vásárlásokra, ami sok helyütt már most is türelmet igényel. Péntektől országszerte élénkülhetnek az élelmiszervásárlások a járványügyi korlátozások mellett is.

Húsvéthoz közeledve nem egész egy hetük maradt a családoknak arra, hogy az április eleji hosszú hétvége előtt gondoskodjanak a több napra, illetve az ünnepi asztalra szánt alapanyagok beszerzéséről - mondta el Vámos György az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Magyar Nemzetnek, és arra is rámutatott: habár a hagyománytisztelet meghatározza a magyarok húsvét vagy karácsony előtti fogyasztását, az elmúlt évben a kormány intelmei mentén inkább a fegyelmezett vásárlások terjedtek el.

A húsvét előtti utolsó hétvége kezdődött, és bár jövő csütörtökig mindennap nyitva vannak az üzletek, az élénkebb bolti forgalom mostantól naponta jelentkezhet. Érdemes előre felkészülni a járványügyi helyzetben szigorú fegyelmezettséget igénylő ünnepi bevásárlásokra

- figyelmeztetett Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára emlékeztetett: munkaszüneti nap lévén április 2-án,

nagypénteken nem lesznek nyitva az üzletek, másnap, nagyszombaton viszont még adódik egy vásárlási nap a szükséges alapanyag-beszerzésekhez. Vasárnap és hétfőn húsvétot ünnepelünk, ezért legközelebb a jövő hét utáni héten kedden lehetnek nyitva az áruházak, élelmiszerüzletek - sorolta a főtitkár.

jövő hétvégén is elérhetők lesznek például a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a pályaudvarok üzletei, illetve valamennyi olyan élelmiszert kínáló kisbolt és trafik, ahol nem az alkalmazott, hanem maga a vállalkozó áll be a pult mögé.

"Mindenképpen számolni kell a járvány miatt szükséges korlátozásokkal húsvétkor is" - hangsúlyozta Vámos György, aki szerint optimális lenne, ha előre terveznének a vásárlók, viszont fontos, hogy ne menjenek tömegesen a boltokba, inkább családonként egy-egy felnőtt személy az idősebbeket is segítve igyekezzen megoldani a bolti túrát.

Megjegyezte, hogy a húsvétra való tekintettel se legyen az áruházi forgatag csábító program a gyermekeseknek, a fiataloknak az elkövetkező, iskolai tavaszi szünettel is érintett időszakban, mert el kell fogadnunk, hogy a mindent felülíró korlátokat és lehetőségeket ezúttal is a járványügyi helyzet határozza meg.

Természetesen most is számítunk arra, hogy sonkát, tojást, kalácsot sokan vásárolnak, vagy a sütemények, házi finomságok tipikus elemeiből, vagy friss zöldségekből, csokitojásból, nyúlfigurából több kerül a kosarakba, de például a locsolókölni eladásainál nem várható nagy növekedés

- jegyezte meg Vámos György. A szakértő beszélt arról is, hogy az év eleji visszafogottabb értékesítési szezon után az iparcikk-eladások is meglódulnának húsvét tájékán, ezért idén nagy a várakozás annak kapcsán, hogy a járvány milyen formában követeli meg a boltok további korlátozását.

"Minden kereskedő odafigyel arra, hogy húsvét előtt se legyen túlzott tömeg a boltokban. Több üzletben már szabályozzák a belépők számát a megfelelő távolságtartás érdekében, hiszen inkább az üzlet előtt álljunk sorba, mint belül - mondta a főtitkár, aki arra is figyelmeztetett, hogy

a maszkviselés mellett kötelező lett a másfél méteres védőtávolság betartása is az üzleteken belül.

