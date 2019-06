Rengeteget vásároltak a magyar családok: ezermilliárdokat vertek el a boltokban

Közel 20 ezer milliárd forintot költöttek a családok a magyar boltokban tavaly. Az élelmiszerek mellett már egyre többet költenek iparcikkekre: bútorokra és elektromos háztartási gépekre is.

A családok fogyasztási célú kiadása tavaly megközelítette a 20 ezer milliárd forintot, Magyarországon a fogyasztás nagy erővel húzza a gazdaság teljesítményét, és a keresetek emelkedésének köszönhetően ez a tendencia idén is folytatódni fog - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Vámos György hozzátette, a bérek folyamatos emelkedését a vásárlások szerkezete is tükrözi, ugyanis az emberek az élelmiszerek mellett már egyre többet költenek iparcikkekre: bútorokra és elektromos háztartási gépekre is. Az OKSZ főtitkára szerint a szektort is érinti a munkaerőhiány, amelyre megoldást jelenthet például az önkiszolgáló pénztárak működtetése.

Vámos György kiemelte, a kiskereskedelemben közel 130 ezer bolt működik, ebből 70 ezret olyan vállalkozás működtet, amelynek ez az egyetlen boltja, így a boltok nagy többsége magyar tulajdonban van.