Rengetegen ráfáznak erre karácsonykor: így ne bukj súlyos pénzeket

Hivatalosan is megkezdődött a karácsonyi ajándék vásárlási szezon. A legtöbb műszaki üzlet akciókkal és megnövelt készletekkel várja a vásárlókat. Szakértők ezért összegyűjtötték azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket érdemes szem előtt tartani a gondtalan ajándék vásárlásért.

Sokan nincsenek tisztában azzal, mit jelent a jótállás, vagy a garancia, ami gyakran félreértésekre ad okot. Az igazság azonban az, hogy ezt a két fogalmat szokták együtt, összefoglaló néven garanciának hívni. A szavatossági idő a 10 ezer forint feletti műszaki cikkeknél két év, amelyből egy esztendő a jótállás. "Ez azt jelenti, hogy a termék meghibásodása esetén egy évig a kereskedőt terheli a bizonyítási teher. A jótállás pedig speciális jogokat biztosít a vásárlóknak, például visszacseréltethetik a megvásárolt készüléket, de adott esetben a vételár megtérítését is kérhetik" - hívta fel a figyelmet Lucza András, a Sencor termékmenedzsere.

Amennyiben egy készüléket olyan hibával visznek vissza három munkanapon belül, ami akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, akkor a kereskedő nem mérlegelhet, hogy javításra küldi-e a terméket, hanem azonnal ki kell cserélnie azt egy működőre. Fontos továbbá figyelembe venni, hogy a garancia az akciós áron vásárolt termékekre is vonatkozik.

Mi van, ha meggondoljuk magunkat?

A tévhitekkel ellentétben személyes vásárlás esetén nincs 8 napja arra a fogyasztónak, hogy meggondolja magát a vásárlást illetően. Ha termék gyártási hibás, akkor viszont lehet élni minőségi kifogással

- hívta fel a figyelmet a Sencor termékmenedzsere. Internetes vásárlásoknál viszont valóban lehetőség van arra, hogy valaki elálljon a vételi szándékától. Ebben az esetben a vásárlás napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni a terméket, ha a kereskedő nem döntött úgy, hogy saját maga szállíttatja vissza azt.

Ha a valaki az adott terméket határidőn belül küldte vissza, akkor a kereskedő köteles visszatéríteni az árát. Ugyanakkor mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a vásárló nem küldte vissza a terméket. A folyamat meggyorsítása érdekében a vevőnek lehetősége van igazolni a visszaküldést például a postai feladóvény e-mailben történő megküldésével.

Adatkezelés



Érhető módon a legtöbb vásárló ódzkodik attól, hogy valamilyen formában megadja az adatait személyes vásárlásánál, azonban erre törvény kötelezi a vállalkozásokat abban az esetben, ha a vásárló minőségi kifogással viszi vissza az adott terméket, mert az esetről jegyzőkönyvet kell felvennie a kereskedőknek. Függetlenül ettől minden új készülék vásárlásnál javasolt megadni valamilyen elérhetőséget - például nevet és e-mail címet - a kereskedőknek, vagy forgalmazóknak, mert akkor a vásárlók első kézből értesülhetnek az esetleges termékvisszahívásokról.

Pénzvisszafizetési garancia



Bizonyos esetekben a forgalmazók és a kereskedők dönthetnek úgy, hogy kiterjesztett a garanciát biztosítanak. A Sencor már második éve, idén is elérhetővé tette pénzvisszafizetési garanciáját, amivel a karácsonyi ajándékvásárlást szeretné felhőtlenné varázsolni. A márka eddig is hat év garanciát adott egyes konyhai készülékeinek motorjára, azonban a Sencor a 2019. november 4. és 2020. január 19. között vásárolt és a promócióban részt vevő készülékekre 100%-os pénzvisszafizetési garanciát biztosít, vagyis egy vásárló akkor is visszaigényelheti a készülék árát, ha például nem tetszik neki a színe. Az akció részvételi szabályzata és a gépek pontos listája ezen a linken érhető el.

Miért kínáljuk fel ezt a lehetőséget? Mert biztosak vagyunk háztartási gépeink kiváló minőségében és ragyogó megjelenésében, ami bármely otthonnak praktikus és szemet gyönyörködtető kiegészítője. Büszkék vagyunk európai fejlesztésű, innovatív termékeinkre, amelyek élvezetessé és harmonikussá teszik az otthoni létet

- tette hozzá Lucza András.