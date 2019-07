Rengetegen lépték meg: több millió magyar már egyáltalán nem kap közműszámlát

Kétszámjegyű növekedést mutatott az elektronikus számlafizetés az idei első félévben 2018 első hat hónapjához viszonyítva. Egy független e-számla-fizetési platformon idén januártól június végéig 3,2 millió számlát rendeztek, 22 százalékkal többet, mint 2018 első félévében. A platformon 30 különböző országos és helyi szolgáltató háztartáshoz köthető számláit lehet egyszerűen kezelni, a fővárosiak pedig akár az összes rezsiszámlájukat befizethetik a rendszeren keresztül.

Nemcsak a befizetések száma, hanem a kiegyenlített számlák összértéke is jelentősen nőtt 2019 első félévében: 30,4 milliárd forint értékű számlát rendeztek a Díjneten keresztül, 24 százalékkal többet, mint egy évvel korábban - írják közleményükben. Az esetek túlnyomó többsége bankkártyás tranzakció volt.

A Díjnet összesített adataiból kiderül, hogy egyre többen váltanak a hagyományos papíralapúról elektronikus számlakezelésre: a szolgáltatók a tavalyi első félévben 4,6, idén már 4,9 millió e-számlát küldtek meg a platformon keresztül a regisztrált felhasználóknak. Szinte az összes szolgáltató esetében nőtt a díjnetesek aránya. A UPC ügyfeleinek 31, a Díjbeszedő Holdingtól számlát kapók majdnem 28 százaléka használja az e-számla-fizetési platformot.

A regisztrált felhasználók száma mintegy tíz százalékkal nőtt egy év alatt, már mintegy 700 ezer ügyfél él a vállalat szolgáltatásaival. A platform 30 cég számláit és számlafizetését kezeli, országos és regionális szolgáltatókét egyaránt. Köszönhetően az NKM Áramszolgáltatóhoz történő egyszerű átregisztrálásnak, a fővárosiak már az összes közüzemi számlájukat egy helyen tudják ingyenesen kezelni. A rezsidíjak mellett lehetőség van internet-, kábeltévé- és telefonszámlák, valamint távfelügyeleti és biztosítási díjak kiegyenlítésére, tavaly november óta pedig már adományozásra is.

Az elektronikus számlafizetés folyamatos bővülése több szempontból is örömteli hír: a felhasználók időt és fáradtságot takarítanak meg az ingyenes szolgáltatással, a számlakibocsátók pedig jelentős költséget spórolhatnak meg. A számláikat elektronikusan kezelő ügyfelek tudatosabbak, a számláikat magasabb arányban fizetik be határidőre, ezért a hátralékok is jelentősen csökkennek

- hangsúlyozza Garamszegi Tamás, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója. "Az e-számla-fizetési platform használatával a cégek és a fogyasztók a környezetet is védik: az idei első félévben több mint ezer fa kivágását és több mint 20 ezer köbméter ipari víz használatát kerülték el, ennyivel csökkentve a környezet terhelését".

Magyarországon folyamatosan teret hódít az e-számlafizetés, amelynek aránya öt év alatt megduplázódott a Magyar Nemzeti Bank friss jelentése szerint. Ugyanakkor még mindig jelentős a lemaradás az uniós átlaghoz képest, ahol az elektronikus számlakiegyenlítés aránya eléri a 70 százalékot. A használók a számlákat elektronikus formában kapják, amelyek beérkezéséről e-mailben figyelmezteti őket a rendszer.

A számlák kiegyenlítésére számos lehetőség van: a rendszerben bemutatott számlák bankkártyás fizetéssel, internetbanki átutalással, iCsekk mobilalkalmazással, illetve csoportos beszedési megbízással és egyedi átutalással is kiegyenlíthetőek. Akár a számla beérkezéséről tájékoztató e-mailből közvetlenül lehet kezdeményezni a fizetést, a tavaly decemberben indított szolgáltatás nagyon népszerű a felhasználók körében.