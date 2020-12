Rengeteg weboldálnál lehet elérhetetlen a kártyás fizetés online egyik napról a másikra

Fontos dátumra kell figyelnie az e-kereskedőknek a napokban. 2021. január 1-jén életbe lép az online kereskedelmi csalások visszaszorítását célzó erős ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication, SCA) rendelet az Európai Unió országaiban, így Magyarországon is. Mark Nelsen, a Visa európai termék- és szolgáltatási megoldásokért felelős alelnöke arra hívta fel a figyelmet , hogy nemzetközi szinten kereskedők ezrei nem készültek még fel az új szabályok alkalmazására, ez pedig az internetes kereskedelem eddigi legnagyobb megrendülését okozhatja Európában.

Az idei évben, nagyrészt a koronavírus-járvány hatására, az e-kereskedelem egyértelmű térhódítását figyelhettük meg. A korlátozások miatt egyre több fogyasztó az interneten keresztül vásárolt, a kereskedők pedig mindent elkövettek, hogy ügyfeleik hozzáférjenek termékeikhez és szolgáltatásaikhoz. Sok esetben költöztették emiatt teljes vállalkozásukat akár egy éjszaka alatt a virtuális térbe, ami számos európai országban az internetes fizetések 20%-os vagy ennél is nagyobb mértékű növekedését eredményezte a pandémia előtti időszakhoz viszonyítva.

Ha egy kereskedő ma nem tudja, hogy mit jelent az erős ügyfélhitelesítés, vagy nem készült fel a megfelelő technológiával, akkor előfordulhat, hogy január 1-je után nem fog tudni az interneten keresztül értékesíteni

- mondja Nelsen. "Ez valós veszély, bármilyen rosszul hangzik is." A PSD2, a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított EU-irányelv részeként bevezetésre kerülő erős ügyfélhitelesítés egy plusz biztonsági lépést jelent majd a legtöbb online és bolti vásárlás során, amelytől az e-kereskedelmi fizetések biztonságosabb lebonyolítását és a visszaélések számának csökkenését várják a szabályozók. Ugyanakkor, ha a kereskedők nem alkalmazzák a megfelelő technológiát, e-kereskedelmi tranzakciók ezrei kerülhetnek visszautasításra december 31. éjfél után az erős ügyfélhitelesítés (SCA) életbe lépése nyomán.

A tehcnológia amit a kereskedőknek alkalmazniuk kell a 3D secure (3DS) néven ismert megoldás, ideális esetben annak optimalizált verziója (EMV 3DS). Ez lényegében egy, a fizetési felületek hátterében működő rendszer a tranzakciók kockázatának értékelésére, amely arra is lehetőséget nyújt, hogy a kártyakibocsátó bank további információt kérjen a kártyabirtokostól a fizetéskor ha szükségesnek ítéli meg. A határidő után "a kártyakibocsátó bankoknak meg kell majd felelniük az új előírásoknak."- mutat rá Nelsen.

Ha az internetes vásárlás során a kereskedő oldalán hiányoznak az alapvető technikai feltételek, a kártyabirtokos bankja nem tudja majd végrehajtani a feladatát, és kénytelen lesz elutasítani a tranzakciót annak érdekében, hogy törvényesen járjon el.

Ez minden bizonnyal riasztóan hangzik azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyre inkább az online értékesítésre támaszkodnak, ugyanakkor a törvényi megfelelés biztosítása nem bonyolult folyamat. Mivel Európában minden kereskedő fizetési gateway-t használ az eladások lebonyolításához, az erős ügyfélhitelesítésre való felkészüléshez a kereskedőknek csak gateway szolgáltatójukkal kell kapcsolatba lépniük és kérni, hogy a megoldást állítsák be számukra, ha ez eddig nem történt volna meg.

A kártyakibocsátóknak, valamint a gateway szolgáltatóknak pedig aktív szerepet kell vállalniuk a kereskedők megfelelő tájékoztatásában, a sikeres beállítás mielőbbi megvalósításában. Fontos azonban, hogy

nemcsak a kereskedőknek kell készen állniuk, ők a folyamatnak csak az egyik oldalát képviselik.

A kártyakibocsátók is döntő szerepet játszanak abban, hogy az erős ügyfélhitelesítés ne eredményezzen negatív tapasztalatokat a fogyasztók számára, és ne idézze elő az online eladások visszaesését. Nelsen szerint aggodalomra adhat például okot, hogy sok, SCA-ra készen álló bank egyetlen hitelesítési formát kínál minden ügyfél számára. Ez persze talán érthető, hiszen a bankoknak a pandémia okozta működési kihívásokat is kezelniük kell, ugyanakkor okozhat problémákat főleg most, amikor az e-kereskedelem rendkívüli növekedése a vásárlók sokféleségének növekedését is magával hozza.

"Az egy kaptafára kialakított megoldások nem mindenkinél válnak be, az európai bankok mégis sok esetben ezt a megközelítést alkalmazzák" - mondja Nelsen. "Azon ügyfelek esetén, akik számára az erős ügyfélhitelesítésre felkínált egyetlen eljárás nem lesz megfelelő, ez fennakadást okoz majd a fizetésnél, ami ilyenkor rossz ügyfélélményt eredményezhet."

Lesznek bankok, amelyek összességében sokkal jobb munkát végeznek, mint mások, hozzájuk özönlenek majd az ügyfelek, hiszen mindenkinek fontos a gördülékeny, megbízható fizetési folyamat. Az ügyfélélmény nagyon erős differenciáló tényezővé válik a piaci versenyben

- teszi hozzá. E folyamatok legnagyobb haszonélvezői mindazonáltal épp a fogyasztók lehetnek, akik számára az e-kereskedelem mára létfontosságú eszközzé vált, folyamatos hozzáférést biztosítva árukhoz és szolgáltatásokhoz az élelmiszerektől az orvosi eszközökig. Nemrég újabb megszorításokat vezettek be Európa szerte annak hatására, hogy az egyes országoknak egyre nehezebb a járvány terjedésének következményit ellenőrzés alatt tartani. A kijárási korlátozások körülményei között az e-kereskedelem az egyetlen csatorna, amely révén fogyasztók tömegei biztonságosan bonyolíthatják vásárlásaikat.

A tét tehát nagy, de ha jól csináljuk, akkor hasonlóan kiemelkedő lesz az eredmény is: folytatódik az internetes kereskedelem dinamikus növekedése, amely hozzájárulhat az európai gazdaság kilábalásához az utóbbi száz év legnehezebb válságából.

Ami korábban csak egy lehetőség volt, mára az életünk szükségszerű része lett

- hangsúlyozza Nelsen, a Visa alelnöke. "Ha ezt a helyzetet a bankok, a pénzforgalmi szolgáltatók és a kereskedők jól oldják meg, akkor tanúi lehetünk az online kereskedelem által vezérelt fellendülésnek, kevesebb visszaéléssel, de ami talán a legfontosabb, hatékonyabb eszközökkel felvértezve az alkalmazkodáshoz, bármilyen jövőbeni válság esetére."

