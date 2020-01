Rengeteg magyart keresnek a hazai boltokba: nem titok, ennyit lehet kaszálni

2020-ban is nagy hiány van kiskereskedelmi eladó, ezt a friss álláshirdetések jelzik: keresik is őket, de úgy tűnik, sikerült fékezni is a hiányt. A legnagyobb láncoknál úgy tűnik, nem nőtt a hiány 2019-hez képest. Van, ahol már tudják mekkora mértékű lesz a béremelés idén, ám van, ahol még nem nyilvános ez az adat.

Több jel is arra utal, hogy a boltok az elmúlt évek 10 százalék feletti béremelési ütemével valamelyest fékezni tudták a munkaerőhiány növekedését, többek meg is állították. Ebben volt szerepe a kormányzati járulékcsökkentésnek, amit a béremelésekre lehetett fordítani - számol be a blokkk.com Gondot okoz azonban a magas fluktuáció, hiszen bérkülönbségek mindig is voltak, akár a boltos értékesítési csatornákat, akár a nemzetgazdaság más területeit vetjük össze.

Éppen ezért sakkoznak is a különféle juttatásokkal a munkáltatók. Döntő az alapbér, a szakszervezet is ezt tolná felfelé, de a kereskedő is csak a bevételből tud fizetni, a vásárlók pedig nagyon is megnézik az árcédulát. Az alapbéren kívül a teljesítményt ösztönző juttatások és más javadalmazási elemekkel győzködik a munkavállalókat.



A kiskereskedelmi egységekben még nap közben is hullámzik a forgalom, így természetes, hogy élnek a kereskedők a részmunkaidős foglalkoztatással is: a nemzetgazdaságban ennek aránya 5 százalék, a boltos világban 8-9 százaléka ágazati szinten. A legnagyobb láncok kínálják a legrugalmasabb beosztást. Ilyen például a Tesco Fixen-fix rendszere, de az Aldi, az Auchan is hirdet rövid, heti 10 órás álláslehetőséget, vagy a Lild hétvégére napi három órást.

Hirdetnek kitartóan

A nagyobb boltos láncok saját honlapjaikon meghirdetett álláslehetőségeinek összegzése azt jelzi, hogy bár kisebb elmozdulások ugyan vannak, egy-egy húzás egy-egy láncnál kedvezőbb helyzetet is sejtet, de összességében sok bolti dolgozót keresnek még mindig. Hirdetni pedig saját honlapjaik mellett máshol is hirdetnek.

Az Aldi, a Lidl és a Tesco már huzamosabb ideje közzéteszi az elérhető kereseti lehetőségeket, de nagyon oda kell figyelni, mit mikortól adnak. Olvasóink szerint a Tesco javadalmazási tájékoztatása a legrészletesebb, az Aldié egyértelmű és egységes. A Lidlnél három évre kell számolni előre. És belépett a Penny is a nyilvános bérajánlatával. A Sparnál már ismert a legkisebb bér és az Auchan is elárult egy keveset. És néhány iparcikkes áruház is megadja a mit-miért-mennyit. De a többség még mindig titkolózik.

A legnagyobb áruházláncok százszámra hirdetik álláslehetőségeiket a bolti dolgozók körében, nagyjából annyit, mint 2019-ben. A bolti munkakörökben a gyakornokok, boltvezetők, takarítók, karbantartók például nincsenek benne, a csoport-, műszakvezetők, boltvezető helyettesek, online munkatársak igen. Kereseti lehetőség az, amit a hirdetésben megadnak. De ez nem rangsor, mivel további juttatások kapcsolódnak hozzá, a kötelező pótlékokról nem is beszélve. Egy Sparnal például a különböző juttatások révén szépen feljebb kúszhat a kereset, csak éppen nem árulják el, mennyivel.

