Rengeteg magyar váltott a koronavírus miatt erre: óriási előnyük származik belőle

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások alatt és azt követően tízből minimum egy fogyasztó (15%) kezdett el digitális szolgáltatásokat és applikációkat használni mindennapi ügyei elintézésére, közülük 70% pedig a jövőben is folytatni kívánja ezen digitális szolgáltatások használatát - derült ki egy friss üzleti elemzésből.

Az utóbbi időben elértük azt a várva várt fordulópontot, amikor az ügyfelek többsége áruk és szolgáltatások vásárlásához elsődlegesen digitalis csatornákat használnak. A COVID-19 sokunkat kényszerített arra, hogy a számítógépünk vagy mobiltelefonunk használatával intézzük el mindennapi ügyeinket. Természetesen mindehhez hozzájárul a vállalatok, a kereskedők, a bankok vagy az államigazgatás gyors digitalis fejlődése is

- mondta Földvári Szabolcs, a SAS magyarországi ügyvezető igazgatója. A vállalat nemzetközi felmérésből kiderült továbbá, hogy a koronavírus-járvány időszakában a digitalizáció felgyorsulása mellett nőtt a minőség és a jó ügyfélélmény iránti igény is. A megkérdezett ügyfelek csaknem fele (49%) az alacsonyabb áraknál és a kedvezményeknél fontosabbnak ítélte az ügyfélélményt. Ezen felül a megkérdezettek 61%-a úgy nyilatkozott, hogy hajlandó többet fizetni azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyek korábban jó vásárlói élményt nyújtottak számukra. A vállalatok számára ugyanakkor rossz hír, hogy a felgyorsult digitalizáció miatt kialakult verseny következtében az ügyfelek 34%-a az első negatív ügyfélélmény után más beszállító után nézne.



"Napjaink digitálizált világában a fogyasztók könnyebben tudják váltogatni az élelmiszer- vagy ruházati cikkek szállítóit. Valószínűsíthető, hogy a szolgáltatások esetén az ügyfelek viselkedésében az eddig viszonylag merev szegmensekben is alapvető változások következnek be. Az ügyfeleikkel hosszú távú kapcsolatokat építő vállalatok, így a bankok, a biztosítótársaságok, az energiaszolgáltatók vagy a telefonszolgáltatók is egyszerűen megversenyeztethetővé váltak a digitalizációnak köszönhetően" - mutatott rá Földvári Szabolcs.

Címlapkép: Getty Images