Rengeteg magyar nem tudja értelmezni a cimkéket: meg is isszák a levét

Döntő többségben (91%) a nők intézik a családi nagybevásárlásokat. A választás legfontosabb szempontja, hogy az élelmiszer egészséges legyen és megfizethető, csak harmadik helyen szerepel a minőség. A címkét saját bevallása szerint a vásárlók közel fele megnézi, de alig egytizedük érti az ott feltüntetett információkat - derül ki a FÉSZ Hello Food friss kutatásából.

Négy nőből három (77%) jár szupermarketbe vásárolni, míg kettő (48%) megfordul hipermarketekben is. Zöldségért a zöldségeshez 42% jár, húsért a henteshez 34%, míg mindezekért piacra a nők harmada (33%) megy rendszeresen - áll a 2019 tavaszán készült FÉSZ Hello Food, 15 év fölötti nőkre reprezentatív kutatásában.

A megkérdezett nők többsége egyébként maga intézi a bevásárlásokat: a nők 63%-a egyedül végzi háztartása alapvető élelmiszerellátását, további 28%-nak szintén feladata, de mással megosztva az élelmiszerek beszerzése, így összesen 91% (63%+28%) intézi rendszeresen a családi fő élelmiszervásárlását.

Egészségeset keresnek a legtöbben



A FÉSZ Hello Food friss kutatása szerint mindent előz, hogy egészséges legyen, amit eszünk, de az ár is nagyon fontos tényező. A többség az egészséges (75%) és megfizethető (54%) élelmiszereket részesíti előnyben, a jó minőséget a megkérdezettek valamivel több, mint harmada (38%) várja el illetve engedheti meg magának. "Kiderült az is, hogy akinek fontos a minőség és a frissesség, az átlagosnál többet fordít havonta élelmiszerre" - világít rá az összefüggésekre Szöllősi Réka, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének (FÉSZ) ügyvezető igazgatója.

Nincs egészségtelen élelmiszer, csak egészségtelen étrend. Éppen ezért önmagában nem elegendő, ha egy élelmiszer biztonságos, összetételét is ismernünk kell ahhoz, hogy jó szívvel tegyük a család asztalára. Ehhez hiteles forrásból kell tájékozódnunk arról, hogy miként illeszthető be az étrendünkbe. A magyarországi dietetikusok, táplálkozástudományi szakemberek ebben segítenek akár személyes konzultációk, akár a friss táplálkozási ajánlás, az Okostányér, akár az ehhez készült mobil alkalmazás által

- hangsúlyozza Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára. A kutatás megkérdezettjei szerint a dietetikus a legnépszerűbb tanácsadó, minden második ember (48%) ad a véleményére. Sokan hallgatnak családtagjaik (38%), barátaik (24%) tapasztalataira is, ha élelmiszerügyben keresnek tanácsot.

A Hello Food program célja, hogy ez a tudatosság valódi tudatosság legyen. Hogy segítsen eligazodni az élelmiszerekkel kapcsolatos, egymásnak sokszor teljesen ellentmondó információk hálójában. Célja az is, hogy feloldja a feldolgozott élelmiszerekkel szembeni bizonytalanságot, és a helyére bizalmat építsen

- teszi hozzá Szöllősi Réka.

Nem értjük és nem bízunk az élelmiszercimkékben

A vásárlók többsége - saját bevallása szerint - mindig (42%), vagy legalább többnyire (46%) megnézi a címkét. A legfontosabb szavatosság (86% nézi meg) mellett az ár is előkelő helyen áll (63%).

A címkék információtartalmában azonban a megkérdezettek alig fele bízik meg: alig minden tízedik vásárló (9%) érzi úgy, hogy az élelmiszerek címkéi teljes mértékben megbízható információkat nyújtanak, az inkább bizalommal lévők is csak további 32%-nyian vannak. Nem csak a bizalom, hanem az érthetőség is probléma a kutatásban résztvevők számára. A címkéken lévő információkat a vásárlók alig fele tartja érthetőnek. A megkérdezettek alig több, mint egytizede (13%) érzi úgy, hogy teljes mértékben érti a címkén feltűntetett információkat, a nagyrészt érteni vélők is csak további 32%-nyian vannak

Minél fiatalabb valaki, annál inkább érti és annál megbízhatóbbnak tartja a címkék információit. Illetve minél jellemzőbb, hogy megnézi valaki a címkét, annál jellemzőbb, hogy érti is és meg is bízik az olvasottakban

- von párhuzamot Szöllősi Réka.