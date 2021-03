Rengeteg magyar keresi ezeket a gyógynövényeket: mi lehet a titkuk?

Lopes-Szabó Zsuzsát, a bükki füvesember lányát kérdezte arról a HelloVidék, hogy megugrott-e a gyógynövényes termékek iránti kereslet a pandémia hatására, illetve mik azok a gyógynövények, amiket érdemes ebben a nehéz időszakban fogyasztanunk.

Nem túlzás azt mondani, hogy a gyógynövényes termékek reneszánszukat élik a magyar fogyasztók körében, a koronavírus-járvány pedig talán még keresettebbé tette a természet patikájából származó teákat, kivonatokat, illóolajokat, kifejezetten azokat a fajtákat, amiknek immunerősítő hatása is ismert. Ennek kapcsán kérdeztük Lopes-Szabó Zsuzsát, a bükki füvesember, vagyis Szabó Gyuri bácsi lányát arról, hogy tapasztalatuk szerint növekedett-e az érdeklődés a termékeik iránt a pandémiának köszönhetően a korábbiakhoz képest.

A magunk példájából kiindulva mondom, hogy érdekes hullámvasútnak vagyunk szemtanúi az utóbbi hónapokban. Amikor tavaly jött az első hullám, nem volt könnyű követni a hirtelen megugró igényeket: sokan jöttek, és hosszú időre vásároltak be. Nagyjából ugyanannyit adtunk el egyébként a termékekből, de egyszerre sokat. A mostani szigorítások előtt is hasonló jelenséget tapasztaltunk az üzleteinkben. A korlátozások bevezetésével erősen megcsappant a mi forgalmunk is, ugyanakkor már nyolcadik éve van egy nagyon jól működő webáruházunk. Úgy gondoljuk, hogy sokan azok közül, akik korábban az üzleteinkben vették meg a termékeinket, most áttértek az online vásárlásra, hogy ne kelljen a szükségesnél többet kimozdulni otthonról, csak amennyit nagyon muszáj. Így ezen a csatornán jelentősen megnőtt a forgalom

- mondta el a HelloVidék megkeresésére. Nem nagy meglepetés, hogy legtöbben immunerősítéssel kapcsolatos termékeket kerestek, ez már tavaly tavasszal is jellemző volt. Ha érdekel a beszélgetés teljes terjedelmében, akkor olvasd azt el a HelloVidék oldalán!

Címlapkép: Getty Images