Rengeteg ételt rendeltek a magyarok: egy ideig nem a pizza volt a legnépszerűbb

Átlagban csaknem napi négy rendelést adott le április-májusban a leggyakrabban NetPincérező, a legnagyobb összeget költő ételrendelő pedig milliós nagyságrendben vásárolt a kijárási korlátozások időszakában. Népszerű lett a reggeli rendelés, este pedig az alkohol házhoz szállításra kaptak rá a magyarok. És bár a pizza még mindig az elsőszámú hazai kedvenc, rövid időre áprilisban a hamburger vette át a vezetést. A NetPincér adatai alapján megvizsgáltuk, hogy hogyan rendeltünk ételt az elmúlt hónapokban: így változtak ételrendelési szokásaink a vírushelyzet hatására.

Tavasszal szinte egyik napról a másikra változott meg sok minden a vírus hatására, egy dolog azonban maradt a régi: a magyarok szeretnek enni, nem is akármennyire. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a kijárási korlátozások időszakában a korábbiakhoz képest is kiemelkedően sokan használták ki az ételrendelés lehetőségét: Budapest mellett Gyöngyösön, Szekszárdon, Kaposváron, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen például kimondottan megugrott a rendelések száma. És ez azóta is tartja magát: vidéken a NetPincér által lefedett több, mint 800 településen egyre népszerűbb az étel házhoz szállítás.

8 millió Forint ételrendelésre két hónap alatt

Persze a jó döntéshez sok idő is kell, így márciusról áprilisra átlagosan alkalmanként több, mint 10 százalékkal tovább gondolkoztunk azon, hogy vajon milyen fogást ennénk szívesen aznap. A vírushelyzet hatására nemcsak a rendeléssel töltött idő, de a rendelt ételek mennyisége is sokaknál növekedett: volt például olyan felhasználó, aki a karantén idején minden nap az online ételrendelést választotta, az abszolút rekorder NetPicérező pedig majdnem 8 millió Forintot költött el két hónap alatt étel házhoz szállításra. Bár minden bizonnyal nemcsak magának rendelt ebben az időszakban, mert volt olyan alkalom, amikor csaknem 3 millió Forintért vásárolt egyszerre. Mindez pedig nem egyedi: a járványügyi helyzetben megnövekedett az igény a vállalatok részéről arra, hogy új megoldásokkal gondoskodjanak a munkatársak jólétéről. Ennek egyik eszköze az étel házhoz szállítás, amelyben mostantól egy cégekre szabott megoldással is segít a NetPincér: a vállalatok utólagos havi elszámolással transzparensen, céges keretek között tehetik elérhetővé akár home office-ban dolgozó munkatársaik számára is az ételrendelés lehetőségét októbertől.

Karanténban jobban ízlik a hamburger

A kijárási korlátozások ideje alatt új szokásokat is felvettek az ételrendelők. Például egy rövid időre a hamburger letaszította a trónról az évek óta élen járó pizzát a rendelések toplistáján, de ez nem tartott sokáig: az utóbbi időben az olaszok kedvence ismét fölényesen vezet. Míg tavaly a legsűrűbb napszak az ebéd- és a vacsoraidő volt, a kijárási korlátozások időszakában minden bizonnyal több ideje maradt a magyaroknak a vacsorakészítésre, mivel április-májusban az esti/éjszakai rendelések helyett az ebédidős és délutáni házhoz szállítások szaporodtak meg.

Házhoz kértük az alkoholt, de jótékonykodtunk is

A koronavírus a reggeli szokásainkat is megváltoztatta: május végére közel duplájára nőtt azoknak a száma, akik az életmentő kávét és a frissen sült péksüteményt házhoz rendelték ébredés után. Ehhez pedig úgy látszik könnyű hozzászokni, mert a reggel rendelők száma azóta is tartja magát. Az esti szórakozásnál is sokaknak nyújtott gyors segítséget az azonnali házhoz szállítás: április-májusban 50%-kal többen szereztek be alkoholt online rendeléssel a korábbiakhoz képest. Jó hír, hogy a felhasználók nagy része nemcsak a hasára gondol. "Több éve lehet már nálunk adakozni, jelenleg hét alapítvány részére. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a lehetőséget egyre többen kihasználják és a jótékony célra adományozók száma a karantén alatt két és félszeresére nőtt. Ebben az időszakban a legnépszerűbb a Magyar Vöröskereszt és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közös járványügyi kezdeményezése volt, mellyel a COVID-gyanús gyerekek előszűrését segítették a támogatók" - mondta el Blaumann Debóra, a NetPincér marketingigazgatója.

Sokak számára szolgált mentőövként a futárkodás

Március óta egyébként folyamatosan szélesedett a NetPincér kínálata, összesen több, mint 1400 partner kereste fel az ételrendelő platformot csatlakozási szándékával nemcsak Budapestről, de vidékről is és legtöbbjük - például a Burger King, a Zing Burger vagy a padthai - azóta is aktív az oldalon: ami eredetileg a vészhelyzet elhárítására szolgált, az mára a szolgáltatásuk egyik alappillérévé vált sok vendéglátóhelynek. Az éttermek mellett pedig számos cukrászda, reggelizőhely, ételérzékenyeket kiszolgáló hely és alkoholos italt forgalmazó partner is az ételkiszállítást választotta az elmúlt hónapokban, ez a tendencia pedig nem állt meg, jelenleg is folyik a paletta bővítése. Így tud a platform mára szinte bármilyen vásárlói igényt kielégíteni. Április-májusban összesen több, mint 1000 fővel növekedett a vállalat futárpartnereinek száma. Közülük sokaknak mentőövként szolgált akkor az étel házhoz szállítás és sokan még ma is futárként dolgoznak. A szerződéses futárpartnerek felvétele jelenleg is folyamatban van: a cégnél most is keresnek új futárokat Budapesten és vidéken egyaránt.

Online borravaló és sok-sok újdonság

A NetPincér azon dolgozik, hogy minél jobb szolgáltatást nyújtson mind a megrendelőknek, mind a partnereknek. Ennek keretében élesítették augusztus végén a szolgáltatás új platformját, ahol már most is olyan új funkciók érkeztek, mint az elviteles rendelés, a kuponzseb és a térképes helymeghatározás. Újdonság az online borravaló is, ami a kezdetektől nagy népszerűségnek örvend. Ez alapján látszik például, hogy egy-egy rendelésnél átlagosan kicsit több, mint 210 Forintos borravalót adnak a felhasználók a futároknak, de volt már olyan is, aki 2000 Forinttal ajándékozta meg kiszállítóját.

A fejlesztés pedig nem áll meg, év végéig még számos újítással készülnek a felhasználóknak. Ennek egyik eleme, hogy folyamatosan növekszik az élelmiszer kiszállítással foglalkozó partnerek köre: októbertől a NetPincéren keresztül rendelhetünk házhoz országszerte 89 OMV Viva és SPAR Express üzletből, a Shell kutaknál pedig országszerte összesen már tizenegy töltőállomás étel-ital kínálatából rendelhetünk kiszállítással. Azt pedig, hogy a második hullám mit tartogat, még mindig nehéz megmondani, az első hullám tapasztalatai azonban segítenek a NetPincérnek abban, hogy bármi is történjen, felkészülten és biztonságosan szolgálják ki felhasználóikat.

Címlapkép: Getty Images