Régóta vártak erre a hazai iPhone-osok: ilyen még nem volt Magyarországon

Elérhetővé vált az Apple mobilfizetési szolgáltatása Magyarországon, azaz az iPhone-felhasználók is kipróbálhatják itthon az NFC-s mobilfizetést - jelentették be az OTP Bank keddi sajtótájékoztatóján. Néhány óra alatt 10 ezernél is többen regisztráltak a rendszerbe.

Az Apple Payt először 2014-ben indították el az USA-ban, azóta számos más országban élesítették. Tim Cook, az Apple vezérigazgatójának márciusi nyilatkozata szerint 40 országban lesz elérhető év végéig a mobilos fizetés.

Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója a pénzintézet keddi sajtótájékoztatóján elmondta: folyamatosak az OTP-nél a fejlesztések (okos ATM-ek, digitális aláírópad, mobilfizetés, stb.), kimondottan a fintech-fejlesztésekre hozták létre az OTP LAB nevű egységet.

Csányi szerint a kényelmes mobilfizetés egyre inkább elterjed Magyarországon is: a Simple applikációval már 14 szolgáltatás elérhető, több mint 700 ezer ügyfél regisztrált az alkalmazásba. A tavalyi évben vezették be az érintéses fizetést a Simple-ben, ami lehetővé teszi, hogy bolti/fizikai tranzakciókat is végrehajtsanak az ügyfelek (nem csak az OTP ügyfelei), a vásárlások összvolumene pedig a 20 milliárd forintot is eléri.

A bejelentés szerint mától érhető el Magyarországon az Apple Pay az OTP Bank ügyfeleinek, akik világszerte tudják ezt a rendszert használni: a gyakorlatban a rendszer legfontosabb eleme, hogy egy egyszerű regisztrációs folyamat után a boltok bankkártya-termináljaihoz érintve is lehet fizetni az iPhone-okkal.

A legfontosabbak:

Első körben az OTP Mastercard és Maestro-kártyával rendelkező ügyfelei érhetik el a szolgáltatást;

iPhone 6-os, vagy annál újabb készülékekkel lehet fizetni;

Akár a Simple-alkalmazással, vagy az Apple saját walletjével is lehet regisztrálni;

A szolgáltatás teljesen díjmentes, itt nincs különbség a hagyományos bankkártyás fizetéshez képest;

A vásárlásnak egyetlen limitje van: a kártyához beállított napi limit;

Az Apple Pay nem minden funkciója elérhető: Apple Watch okosóra segítségével lehet fizetni, ugyanakkor az ügyfelek pénzt még nem tudnak küldeni egymásnak a rendszerrel;

PIN-kódot nem kér a rendszer, mivel a telefon feloldásához van szükség arra, hogy a fizetés el tudjon indulni (biometrikus azonosítással vagy kóddal).

Csányi Péter hozzátette: nem csak az OTP döntésén múlt az, hogy most valósult meg a magyarországi bevezetés. Az Apple-nek ugyanis saját ütemterve volt a szolgáltatás bevezetéséhez, több körös tárgyalási, tesztelési kör után jutottak el a idáig. Megközelíti a 100 főt azok száma, akik részt vettek a projektben az OTP részéről.

Csányi arra számít, hogy több százezer Apple-felhasználót érhet el a szolgáltatás Magyarországon, a várakozások szerint gyorsan el fog terjedni a rendszer. Néhány óra alatt már 10 ezernél is többen regisztráltak.