Régenvárt újítás a magyar boltokban: már terminál sem kell a kártyás fizetéshez

A Mastercard és a Fizetési Pont bejelentette, hogy mostantól a magyar kereskedők is használhatják okostelefonjukat kártyaelfogadásra, így akár terminál igénylése nélkül tehetnek eleget a januárban életbe lépő új szabályozásnak, amely kötelezővé teszi legalább egyfajta elektronikus fizetési lehetőség biztosítását online kasszával rendelkező kereskedőknek.

A Fizetési Pont az első szolgáltató, amely sikeresen hajtott végre Magyarországon kártyás fizetést SoftPos technológiával. A fejlesztés a Mastercard Doppio nevű infrastruktúra fejlesztési programjának keretei között valósult meg.

A Fizetési Pont SoftPos technológia lényege, hogy a kereskedő Android-rendszeren futó okostelefonnal is fogadhat kártyás vagy mobiltárcás fizetéseket. Hamarosan újabb szolgáltatóknál is elérhető lesz ez a megoldás Magyarországon.

A Doppio programot közel egy éve azzal a céllal hívtuk életre, hogy három éven belül megduplázzuk a hazai elfogadóhelyek számát. Ehhez két innováció is nélkülözhetetlen volt: a termináligénylési folyamat digitalizálása és lerövidítése, valamint azon piaci szereplők támogatása, akik színesebb, testre szabottabb szolgáltatásokkal képesek megszólítani a kérdésben leginkább érintett KKV szektort. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen rövid idő alatt mindkettőt megvalósítottuk. A SoftPos megoldásokkal pedig egy újabb lépést teszünk előre, hiszen így külön eszközre sem lesz szüksége a vállalkozóknak ahhoz, hogy a kártyás fizetést biztosítsák

- mondta a bejelentés kapcsán Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója. "A Fizetési Pont történelmet írt azzal, hogy Magyarországon először hajtott végre bankkártyás vásárlást a SoftPos technológia alkalmazásával. Mindez része annak az alapvető filozófiánknak, hogy ügyfeleinknek a legkorszerűbb, leghatékonyabb megoldásokat biztosítsuk. Ráadásul ez az új, forradalmi technológia nem kerül többe számukra, mintha hagyományos POS terminált használnának" - mondta a bejelentés kapcsán Fekete Diána, a Fizetési Pont szóvivője.

A Fizetési Pont azon szektorokban, ahol a legalkalmasabb fizetési megoldás a SoftPos, további kedvezményeket is biztosít, így például a taxisok, orvosok, folyamatosan úton lévő vállalkozók, kereskedők jelentős árengedménnyel veheti igénybe a szolgáltatást. Ráadásul csak a Fizetési Pontnál érhető el a vissza nem térítendő 80.000 forintos állami támogatás, melyet a SoftPos szolgáltatás mellé is biztosítanak. Az érdeklődőkkel pedig a digitális igénylésnek köszönhetően gyakorlatilag pár perc alatt megkötik a szerződést.

A SoftPos megoldás lényege, hogy az NFC-s fizetéseket - ilyen az érintésmentes kártyás és mobiltárcás fizetés is - a vállalkozó saját telefonján tudja fogadni. Ehhez egy Android rendszeren futó, NFC chippel ellátott készülékre van csupán szükség; a piacon lévő okostelefonok jelentős része megfelel ezeknek a feltételeknek.

A most induló szolgáltatás a PIN-kódos hitelesítést nem igénylő, jellemzően 15.000 Ft-nál kisebb összegű tranzakciók esetén lesz különösen hasznos, de a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan a PIN-kód megadására is lehetőség lesz. A magasabb védelmet biztosító mobiltárcák esetén a hitelesítés a vásárló készüléken történik biometrikus azonosítással vagy tárcajelszóval, így ezek használatával bármekkora összeget fizethetünk sofPos termináloknál is.

A Doppio program indulása óta a Mastercard partnerein keresztül több mint 19 ezer terminált helyezett ki, ezek jelentős része olyan kereskedőhöz került, akiknél eddig nem volt megoldott az elektronikus fizetés. A programnak köszönhetően az igénylési folyamatok néhány naposra rövidültek, ám a technológiai cég szakemberei azt javasolják, ne várjanak a kereskedők az utolsó pillanatig. Indítsák el mielőbb a folyamatot, hogy december végéig biztosan elkészüljenek a szükséges fejlesztésekkel, 2021. január 1-től ugyanis minden online kasszával rendelkező kereskedő köteles lesz legalább egyféle elektronikus fizetést elfogadni. A döntéshozók célja az új törvénnyel a készpénzhasználat visszaszorítása, illetve a gyors, kényelmes és biztonságos digitális fizetések népszerűsítése a vásárlók körében.

Címlapkép: Getty Images