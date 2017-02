Ravasz trükkel hizlal minket az élelmiszeripar

A cukormentes termékek virágkorukat élik. Elültették az emberek fejében, hogy a cukor rossz, kerülni kell, és inkább olyan termékeket válasszanak, amelyekben édesítőszerek vannak. Egy új kutatás viszont bebizonyította, hogy van olyan édesítőszer, amely még a cukornál is nagyobb károkat okoz az emberi szervezetben, ráadásul ezt használják a legtöbb cukormentes édességhez és üdítőhöz.

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a csokoládéban, süteményekben és a szénsavas italokban használt édesítőszer valójában a legveszélyesebb cukor. A fruktóz, amit általában használ az élelmiszeripar, akkor válik károssá, ha mesterségesen adják hozzá az ételekhez és az italokhoz. Természetes állapotban megtalálható a gyümölcsökben és a zöldségekben, de csak akkor válik egészségtelenné, ha mesterségesen teszik az ételekhez.

A szakértők szerint a hozzáadott fruktóz növeli az elhízás kockázatát, valamint a cukorbetegség és a szívbetegségek kialakulását. A Barcelonai Egyetem kutatói patkányokon végeztek speciális vizsgálatot két különböző típusú cukorral.

Az eredmények szerint azok, amelyeket fruktózzal etettek, nagyobb súlyt halmoztak fel, mint azok, amelyek glükózt fogyasztottak.

A tudósok az eredményeket az American Journal of Physiology szaklapban is publikálták, a tanulmányból az is kiderült, hogy a fruktóz rossz hatással volt az állatok anyagcseréjére, az érrendszerére, zsírosodott a májuk, és jobban elhíztak. Felborult az anyagcseréjük, és sérült az érrendszerük.

Több édesipari gyártó is a magas cukortartalmú termékeikhez mesterséges édesítőszereket is adnak, hogy kevesebb legyen bennük a cukor. Ennek hatására viszont újabb változás indulhat a piacon.

Minden tizedik magyar cukorbeteg lehet

Egyes becslések szerint a magyar népesség 5-10 százaléka lehet cukorbeteg, és sokaknál még nem ismerték fel a betegséget. A WHO adatai szerint a világon majdnem minden 11. embert érint ez a betegség. Az egészségügyi világszervezet korábbi jelentéséből az is kiderült, hogy 1980 és 2014 között 108 millióról 422 millióra nőtt a diabétesszel élők száma a világban és ez a jövőben még tovább emelkedhet. Eredményeik szerint a növekedésért döntően a nem megfelelő életmóddal összefüggő 2-es típusú cukorbetegség a felelős.

A magas vércukorszint növeli a szívroham, az agyi érkatasztrófa, a veseelégtelenség, a vakság, a végtagamputáció és a szülési komplikációk kockázatát.

Naponta tíz olyan amputációt végeznek az orvosok Magyarországon, amikor cukorbetegség miatt kell valakinek a lábát levágni; 2014-ben 3658 ilyen műtétet végeztek. Minden kétszázadik cukorbeteg lábát levágják, a betegek fél százalékát érinti ilyen beavatkozás. Többségében idegbántalom alakul ki a lábban, ezért kell eltávolítani, de gyakori az érszűkület miatti beavatkozás is.

A Magyar Diabetes Társaság adatai szerint 2014-ben 772 ezren váltottak ki vércukorszint-csökkentő gyógyszereket, de a diabetesben szenvedők száma ennél jóval magasabb. Van, akinek csak diétáznia kell, van, aki nem váltja ki a gyógyszerét, és egyesek szerint legalább 700 ezren vannak azok, akik nem is tudják, hogy cukorbetegek, mert a betegség tünetmentes.

A cukorbetegség a nyolcadik leggyakoribb halálok a világon, évente 1,5 millió emberrel végez. További 2,2 millió haláleset pedig a magas vércukorszinttel van összefüggésben.

Fontos tudnunk, hogy a cukorbetegségnek két nagy csoportját különíthetjük el, az 1-est és a 2-es típust. Utóbbi általában diétával, mozgássással és tablettákkal jól kezelhető. A vércukorszint ellenőrzésére viszont folyamatosan szükség van. Ezért be kell szereznie ehhez egy készüléket és a hozzá tartozó kiegészítőket. A vércukorszintmérők 2-3 ezer forinttól indulnak, de akár 6-10 ezret is elkölthetünk rá, attól függően, hogy milyen gépet szeretnék, ebben az árban pedig általában benne van már az ujjbegyszúró készülék is.

Egy doboz tesztcsík (50 db) 600 forint körül kapható tb támogatással, de ha valaki több alakalommal szeretne cukrot mérni, mint ahány tesztcsíkot kedvezményesen megvásárolhat egy hónapban, akkor az újabb dobozért már 2 700 forintot kell fizetnie, de vannak olyan patikák, ahol ezért már 3 000 forintot kérnek. Elméletileg minden vércukorszint méréshez új lándzsát is kellene használni, amivel megszúrja a beteg az ujját, hogy egy csepp vért szerezzen a méréshez. Ennek darabja 25-30 forint között szerezhető be.