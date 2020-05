Rapid toborzásról vallott a Tesco: ennyi embert kellett S.O.S. felvenni

Extragyors toborzással és együttműködéssel lett úrrá a felhalmozási láz okozta rohamon a Tesco. A sajtóosztály a Pénzcentrumnak elárulta, mennyi embert kellett mihamarabb felvenni, valamint kiderült az is, hogy milyen korlátozások vannak még érvényben a webáruházban.

A héten már írtunk arról, hogy már nagyjából minden házhozszállítást vállaló boltlánc webshopjában lassan visszatért az élet a rendes kerékvágásba. Akkor a Spar és az Auchan sajtóosztálya is válaszolt kérdéseinkre, többek között kiderült, hogy a Sparnál már minden mennyiségi korlátozást eltöröltek, az Auchan pedig nem is vezetett be ilyeneket. Most befutottak a Tesco válaszai is: a sajtóosztály pedig megerősítette, amit a honlapon olvastunk, a boltláncnál még mindig érvényben vannak a webshopos korlátozások

Hogy csak néhány példát említsünk a meghozott intézkedések közül: hogy minél jobban csökkentsük a személyes érintkezések számát, munkatársaink telefonon felkeresik a vásárlót, hogy egyeztetni tudják, hogy pontosan hol tehetik le a rendelést. Új rendelések esetén kizárólag online fizetést fogadunk el. A március 30-án vagy azután leadott illetve módosított rendelések esetén mennyiségi korlátozást vezettünk be: egy vásárló egyszerre maximum 80 kg árut rendelhet, emellett bizonyos kategóriákban korlátoztuk a megvásárolható termékek maximális számát.

- írták. A kiszállítási idősávok telítetsége kapcsán azt írták, az igen változó, tehát érdemes figyelni azokat a webáruházban. Jelenleg a rendeléstől számított 1-2 napon belül találhatunk szabad kiszállítási időpontot - tájékoztatott a sajtóosztály.

Rapid toborzásba kezdtek

A Pénzcentrum kérdésére a Tesco elárulta, hogy a járványhelyzetben extragyors toborzási kampányt indítottak, melynek keretében több mint 200 határozott idejű szerződéssel rendelkező kolléga csatlakozott hozzájuk

Két megoldással is igyekeztünk növelni kapacsitásunkat, illetve minél több ember számára elérhetővé tenni szolgáltatásunkat. Az egyik az Ice Cube céggel kötött határozott idejű együttműködésünk, mellyel naponta 460 új háztartásba tudtuk eljuttatni a rendeléseket. Ezzel körülbelül 40 százalékkal növeltük szállítási kapacitásainkat az elmúlt két hónapban. Az együttműködés értelmében az Ice Cube jéggyártó és -forgalmazó társaság, a legnagyobb leterheltségi időszakban, 26 autóval és 28 sofőrrel segítette a házhozszállítást.

- mondták. Emellett április elején bevezették az úgynevezett Tesco Dobozokat, amivel lehetővé tesszik azon vásárlóiknak is az online rendelést, akik a normál Online Bevásárlás szolgáltatásuk ellátási területén kívül élnek. Nekik előre elkészített, termékek szempontjából állandó tartalmú, tartós élelmiszerekkel és háztartási cikkekel teli Tesco Dobozt tudnak kiszállítani - a szolgáltatás nem mindenhol elérhető, érdemes ellenőrizni irányítószám alapján.

Kiemelték még, hogy május elején 3 új városban és vonzáskörzetében indították el a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatást. A most bekapcsolt miskolci, tatabányai és szombathelyi régiók 96 településével együtt immár az ország 214 különböző pontjáról kérhetnek házhozszállítást vásárlók.

A szolgáltatás így országosan összesen közel 1,7 millió háztartás számára érhető el, és az eddigiek mellett további 85 munkatárs számára biztosít munkalehetőséget, az új helyszíneken pedig 4-4 autó állt munkába. Jelenleg összesen több mint 100 autóval szolgáljuk ki megrendeléseket.