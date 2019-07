Pörög az országos lottólehúzás: mutatjuk, mennyi pénzt dobsz ki évente

Az már eddig is ismert volt, hogy rengeteg pénzt költenek el a magyarok szerencsejátékokra, de az eddig kevésbé volt köztudott, hogy mennyibe kerül egy éven keresztül folyamatosan játszani az Ötöslottón, vagy az Eurojackpoton. Egyszerre ugyan valóban kisebb összegekbe kerülnek, de összeadva azért elég komoly pénzeket dob ki az ablakon az, akinek egy év alatt nem jön be a nagy nyeremény. Ezek után mindenki döntse el, megéri-e folytatni...

Rengeteg magyar kísérti a szerencsét, és vásárol hetente valamilyen lottószelvényt. Ezek egyszerre filléres tételeknek tűnhetnek, ámde ha összeadjuk, hogy mondjuk egy év alatt mennyit ver el valaki lottóra, elég tetemes összeget kapunk - és nem is biztos, hogy nyerünk. Ráadásul a magyar lottómániások lélekrajzát ismerve bátran kijelenthetjük, hogy nem állnak meg egynél: aki Ötöslottózik, az vélhetően a hatoson, vagy a Skandin is szerencsét próbál - vagy mindhármon egyszerre. És akkor még nem is beszéltünk a Luxorról, és az Eurojackpotról... És persze a magyarok úgy vannak vele, hogy ha egyszer már elkezdtek lottózni, akkor nem merik abbahagyni:

mondván, "mi van, ha pont akkor húzzák ki a számaimat, amikor abbahagytam?"

A héten az is kiderült, hogy rengetegen, piszoksok pénzt vernek el szerencsejátékra itthon. A Szerencsejáték Zrt. tavaly 491,1 milliárd forint árbevételt ért el, 12 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ennek mintegy 9 százaléka származott az Ötöslottóból.

Mennyi az annyi?



Az alábbi csártra felvittük, hogy mennyibe kerül, ha valaki hozamosabb ideig játszik valamelyik lottón. Számításunk alapjául a Szerencsejáték Zrt. honlapján szereplő árakat vettük, illetve azt, ha a képzeletbeli lottózónk egy-egy szelvényen az összes játékmezőt kitölti - hiszen ha már lúd, akkor legyen kövér!

Látni, hogy még azok járnak a legjobban, akik a Luxorra vannak ráfüggve: ugyanis ez a legolcsóbb a vizsgáltak közül, egy hétre 875 forintba kerül kitölteni az összes mezőt (ötöt) egy hétre. Aki Luxorozik, az egy év alatt 45500 forintot fizethet, ám a nyerési esélyei igen csekélyek - ha a nagyobb nyereményeket nézzük. A telitalálatra 1:354646 az esély, mialatt az első keretre 1:329331, az első kép 1:26565 eséllyel jöhet be. Egyébként az éves játékra fordított összeg akár már egy kerettel is bejöhet (a múlt héten például kevés volt, így 71 ezer forintot fizetett ez a kategória), erre 1:4373-hoz az esély.

A második legdrágább, egyben a legnépszerűbb az Ötöslottó. Ám, még így sem elhanyagolható, hogy egyetlen év alatt 78 ezer forintot lehet rá elkölteni - öt év alatt 390 ezret! A Hatoslottóra 104 ezer forint megy el egy évben, Skandira pedig 130, ha minden héten játszol. Mind közül a legdrágább az Eurojackpot, amire 176800 forintot is el lehet költeni egy év alatt. Ha pedig valaki több játékot is vásárol hetente, akkor ezek nyilván összeadódnak - ám a nagy nyereményre még így is elég csekély az esély.

Plusz, ha valaki még Jokerezni is akar, akkor hetente újabb 250 forinttal rövidítik meg, ami éves szinten 13 ezer forintos pluszköltséget jelent. Az Eurojackpoton kívül minden más fenti játékhoz lehet kérni a Jokert.

Esély van nyerni, csak nem sok...



Amikor nagyon magas a főnyeremény, érthetően megnő az egyes lottók iránti kereslet. És persze komoly összeesküvés-elméletek is napvilágra kerülnek, amelyek szerint csalnak a lottósorsoláson - legutóbb az Ötöslottó giganyereményének idején volt ilyen. Ebben a cikkben már kitárgyaltuk ennek a lehetőségeit, teljes bizonyossággal nem lehet kizárni semmit - ellenben hatalmas koordinációt igényelne a konspirálók részéről. Ez hosszú távon tuti lehetetlen, és minek is tenné bárki, főleg ha adva van egy tuti pénzszivattyús játék keretrendszere.

Ami nem más, mint maga a lottó szisztéma, aminek az alapjaiba van kódolva, hogy szinte lehetetlen legyen vele nyerni.

Ha megvizsgáljuk ugyanis azt a tényt, hogy annak az esélye, hogy valaki eltaláljon 90 számból ötöt - a megfelelő sorrendben -, 1 a 43 949 268-hoz. Hogy megértsük ezeket az arányokat, érdemes utána nézni néhány kevésbé releváns, ám annál viccesebb statisztikának.

Így például annak az esélye, hogy a mai napon észleljünk egy földönkívüli lényt egy azonosítatlan repülő objektumban 1 a 3 000 000-hoz, annak az esélye pedig, hogy kilőjenek bennünket egy ágyúból 1 a 20 000 000-hoz, de például annak, hogy valaki egy szupermodellel randizzon 1 a 88 000-hez az esélye. Annak viszont, hogy valaki írjon egy New York Times bestsellert csupán 1 a 220-hoz.

A villámcsapásnak, aminek körülbelül annyi az esélye, mint a kézbe royal flössnek 1 a 750 000-hez. Ellenben annak már csak 1 a 13 200 000-hez az esélye, hogy egy kisgyermekből olyan felnőtt legyen, aki eljut az űrbe. Ahol valljuk be, annyira még nem járt sok ember.

De még ennek a kiskrapeknek is 3,3-szor nagyobb az esélye az űrsétára, mint hogy valakinek telitalálata legyen Magyarországon az Ötöslottón!

Mindebből tehát az derül ki, hogy teljesen értelmetlen lenne csalni egy játékban, amibe szinte eleve bele van kódolva a nyeretlenség. De persze, ahogy űrben lebegő emberek, illetve szupermodell barátok és barátnők is vannak, úgy az Ötöslottó jackpotja is be fog jönni valakinek, előbb vagy utóbb biztosan.

Egy valamit azonban egész biztosan nehezebb összehozni, mint egy telitalálatost az ötösön, annak az esélye ugyanis, hogy valakinek a házán landoljon egy meteor 1 a 182 138 880 000 000-hoz. Ez több mint 4 000 000-szor valószínűtlenebb, minthogy ma este valakinek telitalálatosa legyen a sorsoláson.

Most akkor megéri, vagy sem?

Ezek után mindenki döntse el magában, hogy megéri-e lottózni, vagy sem. Az azonban eléggé beszédes adat, hogy tavaly a 176 millió Ötöslottó alapjátékra mindösszesen 4,29 millió nyeremény jutitt - ebből 4,13 millió kettes.

Tehát az összes játék mindössze 2,43 százalékán nyert valaki akármennyi pénzt. És az összes nyeremény 96,2 százaléka a legkisebb összeget takarta, a maradék 4,8 százalék oszlik meg a hármasok, négyesek és ötösök között - nagyot pedig csak utóbbi kettővel esélyes szakítani.

Ugyan csábító a nagy nyeremény, és a kisebb összegek sikerélményei is játékban tartják az embert, de érdemes átgondolni, hogy mennyit költünk szerencsejátékra. Mert bár tényleg filléres dolognak tűnhet, fentebb látható volt, hogy mennyi pénzt el lehet költeni a lottójátékokra, és hogy milyen esélyekkel térülnek meg a befektetések.

