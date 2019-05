Pofátlanság: majdnem kétszer annyiba kerül egy mozijegy Pesten, mint Tolnában

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint a hazai mozik bruttó jegybevétele megközelítette az öt és fél milliárd forintot. 2019 első negyedévében közel 3,8 millió néző váltott jegyet az előadásokra. Az artmozik jegybevétele is meghaladta a 430 millió forintot, a nézők száma pedig meghaladta a 340 ezeret. Mutatjuk, melyik filmekre mennyit költöttünk idén.

A legtöbb jegyet a multiplex mozik - a legalább 8 teremmel rendelkező mozik - adták el, 2 millió 75 ezer 643 darabot, melyből bruttó 3 milliárd 285 millió 117 ezer 753 forint jegybevételük keletkezett. Az NMHH adataiból az is kiderül, hogy az átlag jegyár a magyar mozikban 2019 első negyedévében 1456 forint volt, míg az artmozikban 1262 forint.

A Magyarországon található 213 mozi közül a legtöbb a fővárosban található: 30 darab, tehát az összes mozi 17,8 százaléka. Legkevesebb mozi Nógrád, Tolna és Vas megyében található. Az átlagos jegyárak is Budapesten a legmagasabbak: átlagban 1585 forint, de Győr-Moson-Sopron sincs sokkal lemaradva az átlagos 1553 forintos jegyáraival, és Fejérben is 1534 forint volt a mozijegyek átlagára. A többi megyénkben 1500 forint alatt vannak a jegyárak, legolcsóbb Pest megyében volt a belépő: 929 forint.

Januárban a legtöbben, 128 536-an M. Night Shyamalan rendhagyó trilógiájának befejező darabjára, az Üvegre voltak kíváncsiak. A DC új szuperhősfilmjét, az Aquamant Jason Momoával is rengetegen nézték meg az év első hónapjában, 104 999-en, annak ellenére, hogy már december közepén bemutatták a mozikban. A harmadik legnépszerűbb film egy családi mozi, az Egy kutya hazatér lett, 112 031-en váltottak rá jegyet. Hatodik helyre pedig bejött az olasz Teljesen idegenek című film magyar remake-je, a BUÉK, melyet bár december is sokan megnéztek még 90 801 néző volt rá januárban is kíváncsi, és ha bevételt nézzük, akkor a negyedik legtöbbet hozó film volt januárban.

Februárban az Így neveld a sárkányodat 3. úgy tudott a legnagyobb bevételt hozó, legtöbb nézőt vonzó filmmé válni, hogy 21-én volt a bemutatója, tehát egy hét alatt hozta a kimagasló számokat: 152 979-en váltottak rá jegyet. A második legnépszerűbb film az Instant család lett, 132 766 nézővel. A dobogóra pedig felkapaszkodott a magyar Kölcsönlakás, melyre 109 142-en voltak kíváncsiak, viszont jegybevételben megelőzte azt az Alita: A harc angyala.

Márciusban mindent vitt a MCU régóta várt filmje a Marvel Kapitány, 339 693 néző váltotta meg rá a jegyét és jegybevételben többet hozott, mint a második és harmadik legnépszerűbb filmek együttvéve. Az Így neveld a sárkányodat harmadik részére márciusban több mint 80 ezerrel váltottak többen jegyet, mint februárban, 235 633-an. A harmadik legnépszerűbb filmre, az Oscar-díjas Zöld könyvre már jóval kevesebben, 84 891-en voltak kíváncsiak márciusban.

Így 2019 első negyedévében az Így neveld a sárkányodat 3. lett a legnépszerűbb film nézőszámokat tekintve, és a legnyereségesebb film is. Nem sokkal kevesebben voltak kíváncsiak a Marvel Kapitányra is márciusban - bár a vikingeknek és sárkányoknak 2 hét előnyük volt a Marvel csodafegyverével szemben. A top10-ben január óta mindig előkelő helyet szerző Instant család lett a harmadik a népszerűségi versenyben.

A magyar filmek is jól szerepeltek az összesítésben, a Kölcsönlakás a 6., a BUÉK pedig a 10. lett a rangsorban.

Az artmozikra külön is készített statisztikát az NMHH, ott az eltérő moziműsorból és célközönségből adódóan más rangsor alakult ki a filmek között. A toplista élén Reisz Gábor filmje, a Rossz versek végzett, több mint 22 ezren váltottak jegyet rá. A magyar filmek közül a Kölcsönlakást is sokan nézték artmoziban, több mint 11 ezren, így az artmozis rangsorban is meg tudta szerezni az 5. helyet. Ezen kívül a Ruben Brandt, a gyűjtő lett a 8. legnépszerűbb, miközben a bemutatója még november közepén volt, 2019-ben mégis még 8607-en voltak rá kíváncsiak.