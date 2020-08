Ősztől ne keresd ezt az áuházat Magyarországon: mutatjuk, mi lesz helyette

Megkezdődött a hat hazai Kika bútoráruház átalakítása, ősztől már XXXLutz néven várják a vásárlókat. A névváltás előtt álló bútorkereskedelmi láncnál úgy látják: a következő időszakban még fontosabb lesz az otthon kényelme, illetve az otthoni munkavégzés megfelelő körülményeinek a biztosítása is előtérbe kerül. Erre utal az is, hogy bátrabban vásároltak bútort a magyarok az interneten a koronavírus-járvány idején.

Megkezdődött a Kika üzletek átalakítása: októbertől új tulajdonosa, az XXXLutz nevét veszik fel a lánc magyarországi áruházai. A 75 éve alapított osztrák cégcsoport 5,1 milliárd eurós árbevételével a világ második legnagyobb bútorkereskedelmi lánca, amely 13 országban, 320 üzlettel van jelen, nálunk eddig Möbelix és Mömax márkanév alatt. A hazai Kika üzletek megvételét a szintén osztrák Signa csoporttól a Gazdasági Versenyhivatal 2019 augusztusában meghozott hozzájárulása tette lehetővé.

"Az áruházak jogfolytonossággal működnek tovább, de a XXXLutz beszerzési volumeneinek köszönhetően a vásárlók a Kikánál szélesebb választékot, kedvezőbb árakat és még jobb szolgáltatásokat kapnak. A beszállítói kör bővül, új termékek, gyártók és modellek, Magyarországon eddig ismeretlen prémium és saját márkák jelennek meg az áruházakban. Az áruházak kívül és belül is megújulnak, növelve ezzel a vásárlási élményt. Mindezt támogatva Üllőn már egy új központi raktár is megkezdte működését, amivel 15-20%-kal nő azoknak a termékeknek a köre, amelyeket a vásárlók a vásárlás után azonnal elvihetnek" - mondta el a változásról Ingo Schalk, a Kika Lakberendezési Kft. ügyvezetője.

A koronavírus járvány a hazai üzletek átalakítási tervét csupán annyiban érintette, hogy pár hét csúszás vagyunk az eredeti tervekhez képest, de a cégcsoport nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy gyorsabban behozzuk a kiesett heteket. Várhatóan október közepétől már XXXLutz áruházakban vásárolhatnak a vásárlók

- tette hozzá a szakember.

A pandémiás helyzet egyébként felívelő szakaszban érte utol a hazai bútorkereskedelmet: 2018-ban és 2019-ben is 16-16 százalékkal nőtt az ágazat bevétele. A Kika Lakberendezési Kft. ebből nettó 27 milliárdos forgalommal részesedett a tavalyi évben.

A járvány viszont a lánc forgalmi összetételére is hatással volt. Két és félszeresére nőtt a kijárási korlátozások három hónapja alatt az online forgalom az előző év hasonló időszakához képest. Ez meghaladja az általános trendet, amely duplázódást mutat a csomagküldő és internetes kereskedelemben.

Más évekhez hasonlóan ebben az időszakban is kiemelkedő volt a kerti bútorok online értékesítése, érzékelhető volt azonban egy fontos különbség: amíg a Kika forgalmának általában 65 százalékát teszik ki a bútorok, most az internetes tranzakcióknál 85 százalékos volt ez az arány.

Mindennek magyarázata, hogy - hasonlóan a 2008-as válsághoz - felértékelődött az otthon szerepe, ami élénkítő hatású a bútor- és lakberendezési piacra. "A COVID19-járvány idején ez a hatás Magyarországon is érezhető volt: még fontosabb lesz az otthon kényelme, illetve az otthoni munkavégzés megfelelő körülményeinek a biztosítása is előtérbe kerül. Fontos tapasztalat viszont, hogy az online értékesítési rendszert erősíteni és fejleszteni kell" - véli Ingo Schalk.

De hozzátette: "A bútorvásárlásnál mi abban hiszünk, hogy nem elég a bútort online megmutatni, hanem biztosítani kell azt is, hogy a vásárló kipróbálhassa, megfoghassa. Ezért az online térhódításának előretörése ellenére továbbra is teljes mértékű az áruházak létjogosultsága, sőt, ez válhat hosszú távon a Lutz egyik erősségévé is a folyamatos digitális fejlesztések mellett."