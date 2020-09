Őszintén vallott Curtis: milliókat költött drogokra, egyszer még prostinak is állt

Curtis a Life TV új műsorában rengeteg kényes témáról beszélt őszintén Hajdú Péterrel. Többek között arról, hogy mennyi pénzt vert el drogokra, és hogy egszer még prostituálta is magát, mindössze 600 ezer forintért. Azóta ezt megbánta.

Egy egész napot eltöltött Hajdú Péterrel a Life Tv új műsorában, az Összezárva Hajdú Péterrel-ben Curtis. Arra a kérdésre, hogy mennyit költött életében drogokra, azt válaszolta, hogy talán annyit, mint amennyi pénzt ér Hajdú háza, viszont rájött, hogy túlozhatott:

Mennyibe kerül a házad? Annyit mondjuk nem, te biztos nagyon drága házban laksz

- mondta a rapper, mire Hajdú visszakérdezett, hogy például százmilliót elköltött-e. A válasz az volt: annyit biztos. Azt viszont így nem tudtuk meg, mennyit érhet Hajdú Péter háza... talán ha összezárják egyszer saját magával, akkor kiderül. Azt viszont Curtis elmondta, hogy egyszer csak bulizásra elköltött egymilliót egy éjszaka alatt.

Curtis múltjában még van más is, amire nem lehet büszke.

Egy Dániában élő magyar nő egyszer ajánlatot tett neki, ő pedig ki is utazott hozzá, hogy lefeküdjön vele, amiért a nő fizetett neki. Curtis úgy emlékszik, gyenge pillanatában mondott igent, és ma már nem fogadna el ilyen ajánlatot. Ez a kaland viszont 600 ezer forintot ért neki.

Nem csináltam rendszert belőle, csak egyszeri alkalom volt. Nem tetszett meg a műfaj, nem lettem a mesterség rabja, nem éreztem rá az ízére

- írta korábban a Csibészbiblia című könyvében.

Most tényleg... mennyit érhet Hajdú Péter háza?

Amikor két évvel ezelőtt sikerült elválniuk egymással Sarka Katával, akkor - ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla - a hatalmas, több száz négyzetméteres törökbálinti ház ingatlanosok szerint körülbelül 300 millió forintot érhetett. Törökbálinton nem is olyan ritkák az ilyen, vagy még nagyobb értékű ingatlanok.

A Tükörhegyen találunk 400 négyzetméteres luxusingatlant már 250 millió forintért, medencével, hét szobával, szaunával. 390 millió forintért pedig szinte már kastályt is lehet venni: 740 négyzetméter, melyhez hatalmas ősfás kert tartozik, ahol játszótér, 3 helyiséges kis ház, kerti borospince, kemence és egy hatalmas grillező is található. A villa három szintes, kilenc szobával és két garázssal is rendelkezik. De még csak nem is ez a Kastély utcai villa a legdrágább a környéken.

Találhatunk az ingatlanhirdetések között 500 milliós ingatlant is, amelyhez 10 ezer négyzetméteres telek tartozik. Szóval a szomszédok valószínűleg nem tudnak csak úgy átugrani pár tojásért. A ház szerkezete két részre tagolódik, a főépület, nettó 284 négyzetméteres 5 szobás, a kisház amely a vendégeknek szánt, 78 négyzetméter alapterületű, 2 szobás. Ráadásul okosház, és úgy tűnik ötször olyan sokat ér, mint amennyit Curtis drogokra elvert életében.

Törökbálint egyébként a legdrágább budapesti agglomerációs városok 10-es listáján is helyet kapott: a 7. helyet szerezte meg 450 ezer forintos négyzetméterárával. Azonban azoknak a sztárvárosoknak a listájára valószínűleg éppen ezért nem került fel, ahová a legtöbb budapesti menekül a fővárosból.

Címlapkép forrása: Life TV