Összefogtak a cégek: elképesztően sok élelmiszert juttattak el a rászorulóknak

36 ezer rászorulón segít az a 90 tonnányi tartós élelmiszer, amelyet húsz vállalat felajánlásából oszt szét az arra rászorulók között az Élelmiszerbank Egyesület. Az élelmezési világnapon minden évben az egészséges táplálkozásra és az élelmiszerpazarlás problémájára - mindezek a pandémiával még égetőbb kérdésekké váltak.

Ahogy 2006 óta minden évben, az élelmezési világnapon több mint 20, élelmiszerrel megrakott kamion szelte át Budapest történelmi belvárosát. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett adománykonvoj - egy rövid megálló után a Hősök terén - 90 tonna terhével az Élelmiszerbank raktára felé vette az irányt.

Az élelmezési világnap a FAO 1945-ös alapítására emlékezik, a célja pedig felhívni a figyelmet az egészséges táplálkozásra, melynek a fenntartható mezőgazdaságon és a természeti erőforrások védelmén kell alapulnia. A 90-es szám szimbolikus, hiszen a FAO a 75., míg az Élelmiszerbank fennállásának 15. évfordulóját ünnepli idén. Közös összefogással sikerült elérni ezt a szép eredményt 2020-ra. A kamionok által szállított élelmiszert számos magyar és nemzetközi élelmiszeripari és kereskedelmi cég adományozta, melyek évek óta támogatják az Élelmiszerbank Egyesület munkáját élelmiszerfelesleg felajánlásaikkal. A tartós élelmiszerek (tészta, édesség, konzervek stb.) révén mintegy 36.000 rászorulón segítenek.



Az adománykonvojban részt vevő cégek: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., Auchan Retail Magyarország, Bio-Fungi ChefGomba, Bonafarm Csoport, Chef Market Food Service Company, Coca-Cola HBC Magyarország, Danone Magyarország Kft., Gyermelyi Zrt., HEINEKEN Hungária, Kifli.hu Online Szupermarket, Kometa '99 Zrt., Metro Kereskedelmi Kft., Nestlé Hungária Kft., Nissin Foods, NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft., Pek-Snack Kft., Penny Market Magyarország, Rauch Hungária Kft., Tesco-Global Áruházak Zrt., Upfield Hungary Kft.



"Az idei élelmezési világnap témája (Neveljük, tápláljuk, óvjuk - közösen) a közös tettekre, együttműködésre és szolidaritásra sarkall egy jobb jövőért," - mondta Vladimir Rakhmanin, a FAO főigazgató helyettese és regionális képviselője a konvoj sajtóeseményén.

"Ezen gondolat még a járvány kitörése előtt született, de annál aktuálisabb ma."

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a FAO fennállásának 75. éve példátlan eseményeket hozott, de ezzel együtt itt az alkalom, hogy jobbá tegyük a világot a mezőgazdaság és az élelmezés által - emelte ki. A FAO adatai szerint, minden évben a megtermelt élelmiszer mintegy harmada vész el. A probléma súlyosságát mutatja, hogy - idén először - szeptember 29-ét az élelmiszerveszteség és -pazarlás tudatosság nemzetközi napjának szentelik.



"Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy az élelmezési problémákat is helyben, fenntartható programokkal kell orvosolni. Nem az elvándorlás, hanem az élelmiszertermelés helyi fejlesztése ad gyógyírt az éhezésre. Az egyszeri segélyakciók fontosak - különösen egy világjárvány idején - de akkor igazán jó a segítség, ha tartós a hatása: minden nemzetközi program tervezésekor érdemes e szempontot figyelembe venni," - mondta Belánszky-Demkó Zsolt, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Hangsúlyozta: a globális koronavírus válság közepette az élelmezési világnap emlékeztet minket arra, hogy mindenki kiveheti a részét a megoldásból - legyen az az egészséges táplálkozás vagy a környezettudatos döntések.



“Az Élelmiszerbank Egyesület idén ünnepli 15. születésnapját, csakúgy mint az Adománykonvoj, mely eddig összesen 674 tonna élelmiszerrel segítette a nélkülözőket. Az élelmezési világnap és a nemrég debütált élelmiszerpazarlás elleni világnap célja szorosan kötődik az Élelmiszerbank céljaihoz: felhívni a figyelmet a pazarlás és a nélkülözés problémájára. Most, hogy a COVID-19 elhúzódó hatása egyre több nélkülözést szül, még inkább fontos, hogy az élelmiszerfelesleg a megfelelő helyre kerülhessen, segítséget nyújtson és ne a környezetünket terhelje," - mondta Cseh Balázs az Élelmiszerbank Egyesület elnöke.

