Összefog az Aldi, Tesco, Auchan és Metro: ingyen élelmiszert juttatnak a rászorulóknak

Évente 1,8 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe Magyarországon. A tizenöt éve alapított Magyar Élelmiszerbank Egyesület évente hozzávetőleg tízezer tonna élelmiszert ment meg, a programhoz eddig több mint 370 magyarországi üzlet csatlakozott - mondta el Sczígel Andrea, a szervezet külső kapcsolatok igazgatója. Ezzel negyedmillió rászoruló magyarnak nyújtanak rendszeres segítséget.

Tavaly 11 ezer tonna mentett élelmiszert juttattak el 300 ezer nélkülözőhöz: a megmentett élelmiszer általában évente negyedmillió magyarnak segít rendszeresen. Az élelmiszerbank működése szociális és környezetvédelmi szempontból is hasznos, nyilatkozta az InfoRádiónak Sczígel Andrea, egyesületük partnereken, karitatív szervezeteken keresztül juttatja el a rászorulóknak a megmentett élelmiszert.

A tizenöt éve alapított élelmiszerbank közvetlenül a gyártóktól és a kereskedelmi egységektől gyűjti be a fölösleges élelmiszert. Sczígel Andrea arról számolt be, hogy jelenleg négy nagy áruházlánccal állnak kapcsolatban. Az Aldi épp most lépte át a százas üzletszámot, a Tesco is rengeteg üzlettel vesz részt az együttműködésben, rajtuk kívül az Auchan és a Metro is partnerei az élelmiszerbanknak.

Együnk Egymásért



Az Együnk Egymásért, nélkülözőket segítő kampányt immáron 9. alkalommal indítja útjára a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A járvány elhúzódó hatása a nélkülözőket kilátástalan helyzetbe hozza. A kampány célja, hogy a beérkező támogatáson keresztül a nélkülözők élelmiszer ellátást kaphassanak.

Az Élelmiszerbank célja, hogy a kampány keretén belül felhívja a figyelmet az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemre és a nélkülözők segítségére ebben a különösen nehéz, járvánnyal terhelt időszakban. Az Együnk Egymásért kampányban éttermek, cukrászdák, vállalatok és magán emberek vehetnek részt pénzadomány gyűjtéssel, hogy még több élelmiszer mentése és kiosztása valósulhasson meg.

A résztvevő étterem vagy cukrászda által kijelölt egy-egy fogás, menü, desszert bevétele most a rászorulók élelmezését segítheti! Magánemberek és vállalatok pedig virtuális menük vásárlásán keresztül járulhatnak hozzá a nélkülözők élelmezéséhez. A jótékonysági kezdeményezés szeptemberben kezdődött, és év végéig lehet csatlakozni! A tavalyi Együnk Egymásért akció 4 hónapja alatt gyűjtött adományoknak köszönhetően 141 000 családon tudott az Egyesület segíteni.

Akik már megerősítették, hogy biztosan részt vesznek az idei kampányban: Trattoria Pomo d’Oro, Friss’n’sült étterem, Melódin éttermek, A Fűszeres, NOMÁD hotel&glamping, SVÉT éttermek, Home of Franziska, CsÍzműhely, Magora étterem.

