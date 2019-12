Óriási változás az Ötöslottó, Hatoslottó sorsoláson: ezt minden játékosnak tudnia kell

2020. január 4-étől megújuló látványvilággal és tartalommal debütálnak a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsorai a Duna Televízió képernyőjén. Az adások átalakulása mellett a Hatoslottó élő számhúzása is átkerül a közmédia csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.

Az elmúlt években a Szerencsejáték Zrt. műsorai hetente átlagosan több százezer nézőt ültetettek a képernyők elé. 8 év után a cég úgy döntött, hogy a legújabb játékos- és nézői igényeknek megfelelően átalakítja műsorait, így 2020 első hétvégéjétől nemcsak a SzerencseSzombat lottóshow, hanem a Kenó, a Skandináv lottó és a Hatoslottó adásai is megújulnak. A változás részeként a látványvilág mellett az adások teljes modernizációjára is sor kerül. A nemzeti lottótársaság célja, hogy a jelenlegi nézőknek nyújtott színvonalasabb műsor mellett a fiatalabb, 18-39 éves célcsoportot is hatékonyabban elérje.

A legnagyobb változás, az Ötöslottó élő sorsolási műsorát, a SzerencseSzombatot érinti, ugyanis a technikai megújítás mellett a főcímek, a zenei betétek, a díszletek és az adás szerkezete is alapvető változáson esik át, amelynek köszönhetően egy modern, zenés, szórakoztató sorsolási showműsorral találkozhatnak a nézők az év minden szombatján. Nagyobb hangsúly kerül a nyerőszámok látványosabb kisorsolására és a közönség szórakoztatására is, hiszen hétről hétre a hazai könnyűzenei élet legismertebb előadói láthatók majd a televíziók képernyőjén.

Emellett a show új elemeként a Luxor játék sorsolása alatt ismert magyar sztárvendégekkel beszélgetnek majd a műsor házigazdái.

Az adások megújulása mellett további változás, hogy a jövő évben a Hatoslottó sorsolása is átkerül a közmédia csatornájára, így az Ötöslottó, a Luxor, a Joker, a Kenó és a Skandináv lottó mellett immár a második legismertebb magyar játék sorsolása is a Duna Televízióban kísérhető figyelemmel. A műsor a korábban megszokott időpontban, azaz vasárnap 16:00 órai kezdettel 5 perces időtartamban kerül adásba. A változásnak köszönhetően a nemzeti lottótársaság összes sorsolási műsora egy csatornán válik elérhetővé.

Lottósorsolási és számhúzó műsoraink fontos szerepet töltenek be a játékosainknak nyújtott játékélményben, ezért elérkezett az idő, hogy ezen a területen is egy magasabb szintre lépjünk. A nézettség megtartása, sőt növelése mellett a célunk az volt, hogy modern, a mai igényeknek megfelelő szórakoztató műsorokat kínáljunk nézőinknek, amelyek minőségi kikapcsolódást nyújtanak az érdeklődőknek. Az adások új felépítése egyúttal megteremti a lehetőséget arra is, hogy a nemzeti lottótársaság jószolgálati, kulturális és sporttámogatói tevékenységét is megmutassuk

- mondta dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója.

Örömünkre szolgál, hogy a nemzeti lottótársaság sorsolási műsorai továbbra is a nemzeti főadón, a Duna Televízió képernyőjén láthatóak majd. A megújulás közös munka eredménye, a két vállalat kreatív szakemberei legjobb tudásuk alapján fejlesztették ki az új képernyős tartalmakat. Hisszük, hogy ezekkel a műsorokkal még színvonalasabb produkciókat tudunk bemutatni a nézők számára

- nyilatkozta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

Címlapkép: Getty Images