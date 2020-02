Óriási változás a Tippmixen: ezt minden magyar játékosnak tudnia kell

Február 18-tól a Tippmixpro számos sporteseményének legnépszerűbb piacain szuper oddsok várják a játékosokat, az új belépők pedig akár 5 000 forint üdvözlő bónuszban is részesülhetnek.

A Szerencsejáték Zrt. egyik kiemelt célja, hogy a folyamatosan változó igényeket szem előtt tartva fejlessze online sportfogadási oldalát, és még nagyobb játékélményt nyújtson a sportfogadó közösségnek - írja közleményében a vállalat.

Ennek részeként számos sporteseményre és bajnokságra szuper oddsokkal lehet fogadni a Tippmixpro oldalán, ami leglátványosabban a kiemelt labdarúgó-mérkőzések és tenisztornák legnépszerűbb piacain mutatkozik meg.

És ez már el is kezdődik, hiszen a február 18-án induló Bajnokok Ligája kieséses szakaszának találkozói is kiemelt ajánlatokkal fogadhatók, ennek megfelelően a játékosok az eddigiekhez képest még magasabb nyereményösszeget érhetnek el. A szuper oddsok mellett a február 18. és 26. közötti időszakban az újonnan belépő játékosok akár 5 000 forint értékű üdvözlő bónuszban is részesülhetnek - írják.

A fentieken túl a Tippmixpro kínálata csupán a tavalyi évben 5 új sportággal és 60, korábban még nem fogadható bajnoksággal bővült. Emellett az egyes mérkőzésekhez kapcsolódó lehetőségek is tovább gyarapodtak: a top bajnokságoknál például 100-nál is több fogadási sorból választhatnak a játékosok, valamint havonta több ezer élő sporteseményt is kínál a tippmixpro.hu oldala.

Címlapkép: Getty Images