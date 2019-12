Óriási változás a magyar ATM-eknél: sokan már csak ezt a funkciót használják

Az egyik legsikeresebb banki megoldás az ATM-es készpénzbefizetés: az egyik magyar banknál ma már 10-ből 7 készpénzbefizetést az automaták intéznek. Az idén több mint 1 millió alkalommal, vagyis naponta átlagosan több mint 4300-szor használták az ügyfelek a befizető automatákat. Nem meglepő, hogy a teljes magyar piacon hódítanak a befizető automaták: az idei első félévben 2,9 millió alkalommal 546 milliárd forint összegű befizetés történt, ami 57 és 61 százalékos éves növekedést jelent.

Egyre népszerűbbek a K&H befizetős automatái: az idén - január és szeptember vége között - 1,18 millió alkalommal összesen 381 milliárd forintot fizettek be ezeken keresztül az ügyfelek. Azaz naponta átlagosan több mint 4300-szor, tranzakciónként pedig átlagosan közel 321 000 forintot tettek be az automatákba. A készpénzbefizetések 71 százaléka már az ATM-eken keresztül történik, azaz tízből hét tranzakciót az automatákon keresztül megy, szemben a 2015-ös 5 százalékos aránnyal, igaz, akkor csak 36 befizetős automatája volt a banknak, míg ma az országban összesen 217 olyan K&H-s ATM van, ami alkalmas a készpénzbefizetésre. A bank adatai szerint az ATM-es befizetések volumenének növekedésével párhuzamosan csökken a bankfiókokban a pénztári befizetések volumene.

Másnak is

Egy új fejlesztésnek köszönhetően pedig, 2019 novemberétől valamennyi berendezés érintős képernyőt kapott és elérhető az úgynevezett számlaválasztó funkció is. "A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a K&H ügyfelei bankkártyájuk segítségével ezentúl nemcsak a saját, hanem bármelyik K&H-nál vezetett folyószámlára, tartozzon az magánszemélyhez vagy vállalathoz be tud fizetni készpénzt az ATM-eken keresztül. Ehhez egyszerűen csak be kell írni az adott számlaszámot az érintőpanelek segítségével" - mondta Kuruc Péter, a K&H Bank hálózati támogatásának vezetője.

Túll az 500 milliárdon

Nem csak a K&H-nál, hanem a teljes magyar piacon is hódítanak a befizetős ATM-ek. Az idei első félévben a magyar bankkártyákkal belföldön összesen közel 2,9 millió alkalommal több mint 546 milliárd forintot fizettek be az automatákba. Ez azt jelenti, hogy az ATM-es befizetések száma éves összevetésben 57 százalékkal emelkedett 2018 első félévéhez képest, a befizetések összege pedig 61 százalékkal gyarapodott. A bank szakembere szerint az befizetős automaták sikere érthető, mert az egyik legegyszerűbb banki ügyletről van szó, az ATM-ekben ez a tranzakció bármikor - akár hétvégén is, 24 órán keresztül - elvégezhető.