Óriási árverésre készül a NAV: ilyen eseményt nagyon ritkán tartanak

Mednyánszky László, Vaszary János és Szőnyi István egy-egy munkája kerül hamarosan kalapács alá, az árverést elektronikus úton tartja meg a NAV - írja a Magyar Nemzet.

Mint írják, az utóbbi időben ritka fogásokra tett szert a magyar adóhivatal, és ezeket a műkincseket most el is árverezik. Ilyen többek között Mednyánszky László, Vaszary János és Szőnyi István egy-egy munkája - tájékoztatta a lapot Kis Péter András, a szervezet szóvivője, aki azt is elmondta,

a Fehér falú házak között című olajfestmény négymillió forintot ér, A velencei Canal Grande/Santa Maria della Salute és a Zebegényi dombok című alkotások pedig tíz-tíz millió forintot kóstálnak.

Ahogy látszik, ezek kifejezetten értékes képek, ezeket azonban csak úgy lehet megszerezni, ha az elektronikus árverésen tett licitek el érik legalább az érték felét. Az ilyen nagyértékű licitek egyébként kifejezetten ritkák, az elmúlt években mindössze 10 ilyen eset volt.

