Nyílik a boltos bérolló: vannak, akik a kötelező emelést alig kapják meg

Nagy szakadék tátong a kereskedelemben a munkáltatók között a bérköltség tekintetében, egyes áruházláncok a törvényben rögzített 8 százalékos béremelést is alig tudják kigazdálkodni, mások viszont akár 13-15 százalékot is hajlandók megadni - mondta a Világgazdaságnak Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke.

A megjelent nyilatkozatban hozzátette: azok a cégek beszélnek alacsonyabb béremelésről, amelyek az első tíz hónapban a vártnál szerényebb értékesítési adatokkal szembesültek.

Budapesten jellemzően 215 és 270 ezer forint között szóródnak a kiskereskedelmi bérek, de

jövőre az elnök szerint már 295 ezer forintos bérben kell gondolkodnia annak, "aki a dolgozók legjavából akar válogatni".

Garantáltan vonzó munkáltatónak számít az, aki a közel 300 ezer forintos bruttó bért is megadja a pénztárosoknak és az árufeltöltőknek.Karsai Zoltán azt is elmondta: szakszervezetük célja az, hogy két áruházlánc kivételével december 10-ig egyezségre jussanak a munkáltatókkal, vagy legalább közeledjenek az álláspontok köztük.