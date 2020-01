Nőtt az érdeklődés: főként ázsiak vesznek ilyen magyar lakásokat

Az oroszok érdeklődése lanyhult, de az ázsiaiaké változatlan a magyarországi lakóingatlan-piacon, ahol az elmúlt év második felében mérséklődött a hazai befektetők aktivitása. Az ingatlanbérleti díjak tavalyi hozama jellemzően 5,5-6 százalékos volt, de az értékek kerületenként jelentősen eltértek, ahogy a lakások ára is.

Erre az évre a külföldiek érdeklődését még nehezebb előre jelezni, mert a januári piaci tapasztalatok nem mutatnak világos képet - válaszolt a a Duna House elemzési vezetője, Benedikt Károly Világgazdaságnak. Magyarázata szerint az ázsiai befektetők a januári ünnepek után fokozatosan, a szokásosnál kicsit lassabban érkeznek vissza a piacra. Aktivitásuk az ingatlanközvetítői tapasztalatok szerint fennmaradt, sőt arra lehet számítani, hogy a kínaiaké mellett fennmarad a koreaiak és a vietnámiak tavaly felerősödött érdeklődése is.

A magánbefektetőkön kívül a fejlesztők is érdeklődnek, az utóbbiak idővel akár jelentősebben is befolyásolhatják a hazai ingatlanpiacot. A lakásvásárlás mellett újabban a bérleti lehetőségeket is keresik munkavállalóik számára a külföldi vállalatok.

Mint az elemző rámutatott, a külföldi ingatlanbefektetők hozzájárulnak a lakáspiachoz kapcsolódó szolgáltatások, azaz egy újabb iparág fejlődéséhez és megerősödéséhez is. Szívesen vesznek ugyanis igénybe teljes körű ingatlankezelési szolgáltatást, mert ezen keresztül személyes jelenlét nélkül menedzselhetik a más országokban lévő - ez esetben magyarországi - befektetéseiket.