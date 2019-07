Nincs itt semmi látnivaló: ezért nem kell félni a bankkártyáktól

Egy friss felmérés szerint a digitális megoldások előretörésével a biztonság és megbízhatóság még jobban felértékelődött a vásárlók körében. Így netes fizetés közben a legtöbben egyáltalán nem bánják, ha elsőre macerásnak tűnő köröket kell futniuk, hogy sikeres legyen a tranzakciójuk.

A Mastercard friss adatai szerint a fogyasztók 67 százaléka havonta átlagosan 5 alkalommal vásárol online. A különböző digitális fizetési megoldások is egyre keresettebbek: a 2016-os statisztikákhoz képest az online P2P fizetés népszerűsége 23 százalékkal nőtt, és szintén 23 százalékkal több fogyasztó fizeti számláit online. Emellett a válaszadók 48 százaléka használ fizetési alkalmazásokat. A magyar fogyasztók körében is hasonló a fenti szolgáltatások népszerűsége: 68 százalék vásárol online, havonta 3-4 alkalommal. A magyar fiatalok (20-29 évesek) ennél gyakrabban, havonta öt alkalommal vásárolnak az interneten. Itthon közel minden harmadik megkérdezett használ P2P szolgáltatást (31%), míg 39 százalék fizeti számláit online. A fizetési alkalmazásokat a magyarok 46 százaléka használja.

A digitális eszközök egyre népszerűbbek, így kiemelten fontos, hogy az ezekkel indított fizetések is biztonságosak legyenek a fogyasztók számára. Éppen ezért fontos a hitelesítés, hiszen gondoskodnunk kell arról, hogy jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá számlánkhoz

- mondta Eölyüs Endre, Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

Az új uniós szabályozás szeptemberi hatályba lépése után az online tranzakciók hitelesítéséhez két faktoros azonosítást kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a vásárlónak három lehetséges módból legalább kettővel kell igazolnia magát. Az azonosítás alapulhat biometrikus jellemzőn (például ujjlenyomat, arcfelismerés); a vásárló által birtokolt eszközön (például mobiltelefon, kártya vagy token) vagy egy általa ismert jelszón (pl. PIN-kód).

A felmérés szerint az új uniós szabályozást, amely a fizetési műveleteknél két faktoros hitelesítést ír elő, örömmel fogadják a kártyabirtokosok. A változás kapcsán a megkérdezettek 54 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ugyanolyan gyakran vásárolna így online, mint korábban. A magyarok 68 százaléka nyilatkozott így. Sőt, a közép-európaiak 34 százaléka gyakrabban használná a bankkártyáját abban az esetben, ha egy plusz azonosítási lépcső erősítené a fizetések biztonságát.

A Mastercard arról is megkérdezte a vásárlókat, hogy az azonosítás melyik módját használnák a legszívesebben. A válaszadók 49 százaléka valamilyen biometrikus megoldást választana: a legtöbben ujjlenyomattal azonosítanák magukat (39%), míg írisz-szkennert és archáló leolvasást 15-15% használna, hangjával pedig a megkérdezettek 9 százaléka hitelesítené a fizetést. A biometria mellett az SMS-ben vagy mobilalkalmazásban kapott egyszeri jelszó is szimpatikus lehetőség a megkérdezettek szerint (50%). A PIN-kód csak a harmadik helyre került a válaszadók körében (48%) annak ellenére, hogy jelenleg ez a leggyakrabban használt hitelesítési mód. A magyarok körében is 49 százalékot értek el a biometrikus megoldások, a legnépszerűbb nálunk is az ujjlenyomatos azonosítás (42%), megelőzve az írisz-szkennert (13%), a hangalapú azonosítást (8%) és az archálóval történő fizetést, az úgynevezett selfie-pay-t (4%).

A mostani kutatásunkból kiderült, hogy a fogyasztók is örülnek a digitális biztonságot támogató intézkedéseknek. Ez azért is fontos, mert a hitelesítési mód kiválasztására kerül a sor, a megkérdezettek 49 százaléka számára a bankszámla biztonsága a legfontosabb. A második legfontosabb tényezőnek pedig a személyes adataik biztonságát tartják. Az erős-ügyfélhitelesítés és a Mastercard ID Check technológiájának köszönhetően mindkettő teljesül, ráadásul gyorsan és kényelmesen történik majd mindez

- mondta Pataky Piroska, a Mastercard Marketing és PR igazgatója.