Neten intéznéd a hétvégi bevásárlást? Ennyire telített az Auchan, Tesco, Spar rendszere

Több olvasónk is jelenzte, hogy egyre nehezebb kiszállítási időponthoz jutni a nagyobb boltláncoknál. Korábban a Spar is arról beszélt, hogy a hagyományos év végi szezon mellett a második hullám is megterhelte az online shopjuk kapacitásait. Most a Pénzcentrum megnézte, sikerülhet-e csütörtökön még elcsípni egy bevásárlási időpontot péntekre, vagy szombat délelőttre a nagyobb láncok rendszerében, hogy egyszerűen letudjuk a hétvégi nagybevásárlást. Annyit előre elárulunk, érdemes több boltot is nézegetni, vagy áruházi átvételre rendelni.

Nem elég, hogy nyakunkon a karácsony, illetve a kapcsolódó hagyományos bevásárlási szezon, még a járvány második hulláma is eléggé leterheli a boltok házhozszállítási részlegeit. Korábban a Spar azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy bár megerősített kapacitásokkal készülnek az ünnepekre, kimondottan decemberben, érdemes mielőbb szállítási időpontot foglalni. A Spar mellett itthon a nagyobb láncok közül az Auchan, a Príma és a Tesco is kiszállítja a termékeit a vásárlóknak.

Több olvasónk is jelezte, hogy bár még csak a karácsonyi dömping elején tartunk, már most sem lehet 1-2 napra előre időpontot foglalni házhozszállításra. Úgyhogy, aki például sokáig dolgozik, vagy nem jut el este 7-ig boltba, annak így a korlátozások alatt érdemes jóelőre kitalálni, mit akar rendelni.

Jó taktika lehet, ha több bolt rendszerét is figyeljük, és onnan vásárolunk, amelyik legközelebb ki tudja hozni a cuccokat. A Pénzcentrum most megnézte, hogy állnak az üzletláncok kiszállítási naptárai: mindegyik esetében szerkesztőségünk III. kerületi címére akartunk házhozszállítást kérni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy tudunk-e péntekre, vagy legkésőbb szombat délelőttre időpontot foglalni, hogy ne kelljen a zsúfolt üzletekben elintézni a hétvégi bevásárlást. Azt is megnéztük, hogy a Polgár utcai szerkesztőségünkhöz legközelebbi átvételi pontokon mikor tudnánk felvenni a rendelésünket. Lássuk, hogy állt a telítettség csütörtökön dél körül!

Pórul jártunk volna, ha hétvégére akartunk volna bevásárolni, legalábbis az Auchannál egészen jövő csütörtökig, 26-áig beteltek a szállítási időpontok. Áruházi átvételre még lett volna lehetőségünk holnap is a legközelebbi átvételi ponton, a budakalászi áruházban - ám a délután 2 utáni időpontok már itt is beteltek.

Ha szerencsénk van, el tudtunk volna csípni egy péntek esti időpontot a Tescónál, 1199 forintért 19 és 22 óra között ki is hozták volna a megrendelt árut - ugye, csak az üzleteknek kell bezárni hétkor, a futárok dolgozhatnak. Egyébként a további napokra még rengeteg szabad időpont volt. Ha áruházban akarnánk átvenni az árunkat, akkor a legközelebbi, Bécsi úti Tescóban már akár péntek reggel nyolcra is lett volna időpont, de nap közben is sok volt a szabad hely.

A Sparból legkorábban jövő szerdán érkezett volna meg a renelés a Polgár utcába: az egyetlen időpont aznapra 14 és 16 óra közöttre volt, de ahogyan látni is, a rendszer már sárgán jelezte, mert hamarosan betelik. 26-ától már könnyebb dolgunk lett volna kiszállítási időpontot foglalni. Ugyanakkor a szerkesztőséghez legközelebbi átvételi ponton (Szentendre)még lett volna bővenb helyünk pénteken délutánra.

A Prímában péntek reggelre, és estére is lett volna kiszállítási időpontunk. Ám a boltlánc külön megjegyzi, hogy "érintésmentes" kiszállításra nincs lehetőség, úgyhogy hatósági karanténban lévő vásárlókat sajnos nem tudnak kiszolgálni.

Úgyhogy összességében egyelőre még nincsenek tavaszi állapotok a boltok webshopjaiban, nem lehetetlen csütörtökön foglalni egy hétvégi bevásárlást pénteki, vagy szombat délelőtti kiszállításra.

