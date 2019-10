Nesze neked egészséglobbi: ebben a biozöldségben bizony nincs több vitamin

Előre csomagolt sárgarépákat vizsgált a legújabb Szupermenta teszt során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hivatal szakemberei összesen 11 terméket ellenőriztek, amelyek között 8 magyar, egy holland, egy olasz és egy osztrák származású sárgarépa szerepelt. Továbbá bio és hagyományos termesztésű, valamint esztétikailag kifogásolható termékek is kerültek a kosárba.

A Nébih laboratóriumában a répák komplex vizsgálata zajlott. A szakemberek elemezték a növényvédőszer-maradék, a kálium, a nitrit és a nitrát, a nedvesség- és az összescukor-tartalmat, valamint ellenőrizték az Escherichia Coli és a penészgomba jelenlétét. A béta-karotin és C-vitamin mennyiségi mérése szintén fontos eleme volt a vizsgálatoknak. A vitamintartalmat pedig nem csak a nyers, hanem a hőkezelt répákban, illetve a termények héjában és a répatestben is megmérték. Az eredmények alapján elmondható, hogy a héj és a répatest vitamintartalma között nincs jelentős különbség.

A vizsgálatok azt azonban nem igazolták, hogy a bio sárgarépáknál magasabb vitamintartalom várható.

A 11 mintából 10 maradéktalanul megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, ám egy esetben nem engedélyezett talajfertőtlenítő készítmény maradványokat találtak a szakemberek. A kimutatott hatóanyagot - bár az emberi szervezetre akut egészségügyi károsító hatást nem jelent - a jogszabályok alapján kizárólag üvegházakban, uborka és paprika kultúrákban lehet használni. Az érintett termelővel szemben a Nébih hatósági eljárást indított és növényvédelmi bírságra számíthat.

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket "vak-kóstolásos" módszerrel. A kedveltségi vizsgálaton a Magyar Zöldség Gyümölcs sárgarépa végzett az élen. A második helyezést a Top Carrots sárgarépa nyerte el, míg a dobogó harmadik fokára a Tesco sárgarépa léphetett fel. A teljes listából egyébként kiderült az is, hogy a Metro áruházakban kapható "Sárgarépa'" volt az, amilyek növényvédelmi szabálysértés miatt elmeszlet a hatóság. Ezen felül azonban kiderült, hogy a kedveltségi teszten 4. helyen a Lidl répája futott be, míg például a sparos S-budget a 8. helyen végzett.