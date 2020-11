Nemhogy a bort, már a szőlőt is hamisítják: rengeteg bírságot osztott ki a hatóság

Az illegális szőlő- és gyümölcsszaporítóanyag-kereskedelem felderítése és felszámolása érdekében szervezett egy hónapos országos célellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatóság ellenőrei, a kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével, az elmúlt hetekben 130 piaci, vásári mozgó árust és csaknem 9400 szaporítóanyagot vizsgáltak meg. Az akció eredményeként 10 esetben több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki és mintegy 3000 oltványt semmisítettek meg.

Ősz elején a piacokon, vásárokban is megkezdődött a szőlő- és gyümölcs-szaporítóanyagok árusítása, amelynek ellenőrzésére október közepétől egy hónapos országos célellenőrzést tartott a Nébih, a kormányhivatalok felügyelőinek közreműködésével. Az akció célja az illegális szaporítóanyag-kereskedelem felderítése és felszámolása volt.

A hatóság szakemberei összesen 130 piaci, vásári mozgó árust és 9399 db szaporítóanyagot vizsgált meg országszerte. Minőségvédelmi bírságot 10 esetben szabtak ki, melyek együttes összege meghaladja a 1,5 millió Ft-ot. Az érintett 10 árus közül nyolcan egyetlen szükséges engedéllyel sem rendelkeztek. Az ellenőrzés során a legtöbb szabálytalanságot a hiányos tartalmú jelölés, a címke és a nyomonkövethetőség hiánya, valamint minőségi hibák okozták. A mintegy 3000 nyomon követhetetlen, ismeretlen eredetű oltványt a hatóság megsemmisítette.

Az ellenőrök számos esetben tapasztalták, hogy leselejtezett, kiszáradt, életképtelen csemetéket árultak, alig olcsóbban mint a megfelelő és megbízható minőségű szaporítóanyagot kínáló kertészetekben, faiskolákban. Előfordult, hogy az eladó alkoholos tollal javította ki a címkén szereplő fajta nevét, hogy a vásárló igényének eleget tegyen. Más esetben a piacra érkezéskor helyezték fel a címkéket a növényekre, holott a fajtát csak kitermesztéskor lehet biztonsággal megállapítani, így ekkor kell a jelölést is felhelyezni. A legmeghökkentőbb eset mégis a magnóliaként árusított mogyoróbokor volt.

A Nébih ezúton is felhívja a figyelmet, hogy szaporítóanyagot csak és kizárólag megbízható helyről vásároljunk, illetve annak minőségéről győződjünk meg átvétel előtt. A vásárlói tudatosság azért is kiemelten lényeges az oltványvásárlásánál, mivel évekbe telik mire a kiválasztott bokor vagy fa termést hoz, és a "csalás" valójában csak ekkor derül ki. Ráadásul az ismeretlen eredetű növények különböző növényi károsítókat terjeszthetnek, melyek betegséget okozhatnak, és akár növényfajok kipusztulásához is vezethetnek.

Címlapkép: Getty Images