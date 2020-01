Nem tudnák kifizetni az Ötöslottó főnyereményét? Lehetséges, mutatjuk miért

Magyarország összes ötforintosával sem lehetne kifizetni az Ötöslottó 1. heti főnyereményét, de a 10 forintosokból is alig maradna forgalomban, ha abban kérné ki valaki a giganyereményt. Már így leírva is brutálisan sok pénz: 3 353 000 000 forint a tét a ma esti lottósorsoláson, de a Pénzcentrum ennél mélyebbre ment. Kiszámoltuk, mennyit nyomna a lóvé, ha a nyertes készpénzben vehetné fel azt.

Az Ötöslottó főnyereménye már majdnem elérte a 3,5 milliárd forintot - ha ma este viszik el, akkor a nyertes 3 milliárd 353 millió forinttal lesz gazdagabb. Az Ötöslottó 62 éves története során volt már jónéhány halmozódás, ilyen összegre azonban eddig csak kevésszer volt példa. A rekordot 2003-ban döntötték meg, akkor 5 milliárd 92 millió forintot nyert a szerencsés játékos.

Az ötmilliárdos határt 2015-ben is átlépte az összeg, akkor azonban épphogy nem született új csúcs: az 5 milliárd 50 millió forint némileg elmaradt a rekordösszegtől. Most azonban ismét megvan rá az esély, hogy a történelmi rekord megdől. A negyedik legnagyobb összeg "csak" 3 milliárd 177 millió forint, úgyhogy nagy esély van rá, hogy a jelenlegi nyeremény - ha rekordot nem is dönt - de még egy jó ideig dobogós marad.

Akkor pedig elég kemény számokat kapunk, ha megnézzük, hogy mi történne, ha valaki megnyerné a 3,353 milliárdot, és az összeget készpénzben fizettetné ki a Szerencsejáték Zrt.-vel. A Pénzcentrum kiszámolta, melyik címletből mennyi kellene, hogy kijöjjön a mesés nyeremény.

Több probléma is felmerül



Nem lenne egyszerű dolga a lottómilliárdosnak, ha kápéban akarná magáénak tudni a hihetetlen összeget. Azt még csak-csak ki lehetne játszani, hogy a Szerencsejáték Zrt. a szabályzat szerint kizárólag utalással fizet: bár a nyertes számlavezető bankjánál vélhetően nem örülnének, ha hirtelen 3,353 milliárdnyi készpénzt kellene előteremteni... Meg persze jókora sápot is leszednének a friss lottómilliárdosról.

Ráadásul a nyertes nem is kérhetné ki akármilyen címletekben a pénzét: az például teljesen kivitelezhetetlen, hogy csak ötforintosban fizessék ki. Na, nem is csak azért, mert rengeteg idő lenne ennyi érmét felhajtani, hanem azért is,

mert nincs is annyi forgalomban!

Az MNB adatai szerint ugyanis csak 623,4 millió darab járja a zsebeket, pénztárcákat, kasszákat, amelyeknek összértéke 3,1 milliárd forint. Tehát komoly fejtőrést jelentene a magyar jegybanknak, ha mindenféleképpen kizárólag ötösökben kellene ennyi pénzt kiperkálni - konkrétan új érméket kéne verni, ami komoly hatással lenne a magyar gazdaságra is. Ráadásul nem csak a fennmaradó 253 millió forintnyit kéne kibocsátani, a közforgalomban is jó, ha van ötös, ne egy ember kezében összpontosuljanak a legkisebb címletek.

De még ha létezne is ennyi ötös, akkor is elég necces lenne hazavinni: bár egyetlen érme csak 4,2 grammot nyom, de összesen 670 600 000 darabot kellene összevadászni , amelyeknek a súlya 2816 tonna lenne. Az ötösökből rakott torony majdnem 872 kilométer magas lenne, ha pedig egymás mellé raknánk az ötösöket, akkor egy 14 417 kilométeres egyenest kapnánk. Viszonyításképp: Magyarország határszakaszainak teljes hossza 2215,3 kilométer, tehát ötösből kb. hétszer lehetne körberakni az országot.

Magyarország összes tízforintosából sem sok maradna, ha ki kellene belőlük fizetni a lottónyertest: ugyanis csak 384 millió forog belőle közkézen, összeértékük 3,84 milliárd forint. A 3,353 milliárdnyi tízforintos több mint 2040 tönnát nyomna, szóval ezt sem lenne túl egyszerű elvinni A-ból B-be.

A többi érméből maradna elég a többieknek is, ha csak azokban kérné ki a lottónyertes a vagyonát - az más kérdés, hogy honnan szednek össze nagyhirtelen 16 765 000 darab 200 forintos érmét... De ezeknek a súlya "csak" 150 tonna lenne, ezt már pár kamionnal haza tudná vinni Magyarország új lottómilliárdosa.

Mi a helyzet a bankókkal?

Ha az újdondült lottónyertes a legegyszerűbben akarja megoldani a dolgot, akkor 20 ezresekben kéri ki a pénzét, abból csak 167 650 darab kellene. Az összeget már egy targoncával is haza tudná vinni, mivel csak valamivel több mint 167 kilót nyomna, ha pedig toronyba rakná, akkor "csak" kb. 20 méter magas lenne a torony. Ellenben ha egymás mellé rakná a 20 ezreseket, akkor 25,8 kilométeren át kígyóznának a bankók!

Amennyiben a legkisebb címlet, az ötszázas mellett döntene, akkor 6 706 000 darabot kéne hazavinnie, mintegy 6,7 tonnányi bankjegyet. Ezek egymás mellé téve már igen tetemes vonalat húznának, 1032 kilométeren át tartana az 500-asok sora. A belőlük rakott torony pedig 804 méter magasra ágaskodna az első kisebb széllökésig.

A bankókkal egyszerűbb számolni, hiszen mindegyik 154*70 milliméteres, a súlyuk pedig hozzávetőleg egy gramm - ha nem rakódik rájuk a kosz. A bankjegypapír a DIPA - Diósgyőri Papírgyár Zrt.-ben készül, a bankjegyek nyomtatása a Pénzjegynyomda Zrt.-ben történik. A bankjegypapír alapanyaga gyapot, alapszíne fehér.

