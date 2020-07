Nem tartotta vissza a járvány ezeket a magyarokat a vásárlástól: sőt, sokan el is kapkodták

A magyarok többségének autóvásárlással kapcsolatos döntését nem befolyásolta a koronavírus - derült ki Horváth Zsolt, a Vezess főszerkesztőjének előadásából, az autóiparral foglalkozó keddi webináron. Az ott bemutatott kutatás válaszadóinak 75 százaléka a nem választ jelölte meg arra kérdésre, hogy "Befolyásolta-e a koronavírus járvány azt, hogy mikorra tervezi a személygépkocsi vásárlást?" Mindössze 2 százalék mondta le autóvásárlását, 12 százalék hónapokkal, 5 százalék évekkel halasztotta el a vételt. Érdekesség, hogy hat százalék előre hozta az autóvásárlását.

"Meg tudom erősíteni a kutatás állításait. A vírusidőszak alatt végzett saját felmérésünk is azt mutatta, hogy a válaszadók kétharmada nem mondott le az autóvásárlásról. Megvan a pénzük, kicsit lassítottak, de továbbra is szeretnének autóhoz jutni" - tette hozzá az előadást követő kerekasztal beszélgetésen Hársfalvi János, a Magyar Suzuki Zrt. Marketing csoportvezetője. Hasonlóan vélekedett Sztárcsevity Andrea, a Volvo Marketing igazgatója is:

Júniusban elindítottuk a szinte teljesen online alapú értékesítést, és az elmúlt három hétben az eladások harmada már így zajlott. Érdekes ugyanakkor, hogy a szervizlátogatásról nem mondtak le az ügyfelek a vírus időszaka alatt sem.

Hasonló újításról számolt a Suzuki képviselője is, de más következtetéssel:

Megteremtettük a biztonságos autóvásárlás lehetőségét, mely szinte teljes egészében online folyamatokkal működik, de azt gondjuk, hogy a közeljövőben még a személyes értékesítésé lesz a főszerep. A most kidolgozott újításokat beépítjük a hagyományos munkafolyamatokba, így, ha szeretnék az ügyfelek, akkor csak egyszer, az autó átadásakor kell élőben találkozniuk a Suzuki emberével, minden más működik kontaktusmentesen.

A Central Médiacsoport által szervezett webináron bemutatott reprezentatív kutatás szerint a válaszadók 46 százaléka maximum két éven belül autót venne, harmaduk gondolkodik vadonatúj autóban. Közülük a legtöbben (33%) 5-7 millió forintot költenének új kocsira, míg a használtautó-vásárlóknál a 2-5 millió forintos összeget jelölték meg a legtöbben (31%).

A válaszadók nagy többsége rendelkezik autóval, sőt a legtöbb háztartásban több mint egy jármű van.

A kocsik közül a legtöbb benzinmotorral szerelt (70%), míg dízelmotoros feleannyi sincs (27%). Villanymotort is tartalmazó hajtású autó arányaiban kevés van, de a legnagyobb növekedés itt várható a válaszadók meglátása szerint - hibridet kisebb, villanyautót nagyobb arányban vennének az emberek. Jelenleg a válaszadók több mint fele tíz évnél idősebb autóval rendelkezik, öt évnél fiatalabb kocsija kevesebb, mint negyedük háztartásában van.

Meglepő, de a magyar autóvásárlók nem az árat tartják a legfontosabbnak, az csak a második helyre került a válaszok összesítése után. Az első helyre ugyanis a megbízhatóság került, amit átlagban 64 százalék (az újautó-vásárlók 58 százaléka) sorolta be a legfontosabb szempontok közé.

A vételár a második helyre került 58 százalékos átlaggal: a használtautó-vásárlók közül 64%, az újautó-vásárlók közül 45% jelölte fontosnak. A fenntartási költség is kiemelten érdekli a vásárlókat, a praktikusság, az üzemanyag-fogyasztás, a teljesítmény azonban kevésbé.