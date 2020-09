Nem akarnak a futárra várni a magyarok: ezt kezdik belátni végre a webshopok is

Öt piaci szereplő együttesen csaknem 350 csomagautomatával és azokon mintegy 30 ezer rekesszel rendelkezik Magyarországon, a járvány hatására a házhoz szállítástól még inkább a csomagpontokra terelődött a forgalom.

A koronavírus-járvány a vártnál is dinamikusabb növekedést hozott a csomag­automaták piacán, ami új szereplők megjelenését, illetve a meglévők kapacitásbővítő beruházásait is magával hozta - derült ki a Világgazdaság körképéből. A Foxpost, az eMAG és az Extreme Digital közös vállalata, továbbá a Magyar Posta, az Alza és a GLS együttesen csaknem 350 csomagautomatával és azokon mintegy 30 ezer rekesszel rendelkezik - a meglévő infrastruktúrán túl az év végéig befejeződő fejlesztéseket is beleszámítva.

Az elmúlt években már idehaza is markánsan megjelent az a nemzetközi trend, hogy a házhoz szállítástól fokozatosan a csomagpontokra terelődik a forgalom, azon belül is a csomagautomaták felé. Ez azzal magyarázható, hogy az ügyfelek igénye már egyre inkább az, hogy ne kelljen a futárra várni, hanem ők maguk is el tudjanak menni a csomagért.

A pandémia minderre csak ráerősített: az elmúlt hónapok tapasztalatai nyilvánvalóvá tették, hogy mennyire sérülékeny a kézi átadás, több szolgáltató csomagpontjai bezártak, másutt pedig már a veszélyhelyzet előtt a felére olvadt a hálózat.

A járvány megváltoztatta a fogyasztói szokásokat, és egyre inkább a csomagautomatás kézbesítést részesítik előnyben a webshopon vásárló ügyfelek

- mondta Bengyel Ádám, a piacvezető Foxpost alapító-vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a növekvő igényeknek folyamatos hálózatbővítéssel tudnak megfelelni. A csomagszámuk már több mint 40 százalékkal nőtt az idén, az árbevétel pedig 70 százalék feletti mértékben emelkedett. A 2018-as 550 millió forintos forgalom után a társaság tavaly lépte át az egymilliárdos határt. Az ügyfélkör is folyamatosan bővül:

már több mint nyolcezer üzleti partner és bő 300 ezer magánszemély regisztrált náluk.

A Foxpost 119 automatával kezdte az évet, ez a szám az esztendő végére 161-re nő, ezáltal a rekeszek száma 12 ezerről 19 320-ra kúszik fel. A bővítés keretében eddig 24 csomagautomatát helyeztek üzembe, de a tervek szerint ez csak egy állomás, jövőre ugyanis további 200 automatát terveznek telepíteni. Viszonyításképp: a Magyar Posta 50, egyenként 76 rekeszes automatával rendelkezik, a GLS-nek 15 ugyancsak kültéri, 21 rekeszes automatája van.

A cseh hátterű, a visegrádi térségben aktív Alza ezer automatát tervez létesíteni Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon együttvéve, itthon egyelőre 20 darab, 54 rekeszes berendezéssel rendelkezik. Az eMAG és az Extreme Digital a napokban jelentette be, hogy az idén 100 budapesti helyszínen, jövőre pedig már országszerte 500 ponton teszi lehetővé az eMAG-tól, az Extreme Digitaltól vagy a Fashion Daystől rendelt termékek átvételét. A két nagy e-kereskedő terve szerint már az idén elérhetővé válhat 5400 rekesz, beltéri automaták révén.

A csomagautomaták által nyújtott érintés- és érintkezésmentes csomagátvételi lehetőségnek is köszönhető, hogy a GKI Digital adatai szerint 2020 második negyedévében,

a járvány első hullámának idején a csomagautomatás átvételi módnak volt a legjobb ügyfél-elégedettségi mutatója.

Az összes többi kézbesítési és átvételi módot figyelembe véve az automaták 4,46-os osztályzatot kaptak az egytől ötig terjedő skálán.

Címlapkép: Getty Images