Ne maradj cikiben karácsonykor: ezek a legjobb utolsó pillanatos ajándékok

Bárkivel megeshet hogy a karácsony előtti rohanásban már nem jut ideje beszerezni minden ajándékot, amit tervezett, vagy egyszerűen kifelejtett valakit a listából, pláne 2020-ban, amikor elég sok tényező nehezíti az ember dolgát a teendők intézésében. A jó hír, hogy még semmi sincs veszve: nem szükséges elrohanni a zsúfolt plázákba lázasan kutatni valami szükségmegoldás után. A Pénzcentrum összeszedte a legjobb utolsó pillanatos ajándékokat, amelyeket otthon beszerezhetünk, vagy kevés idő ráfordítással elkészíthetünk. Mutatjuk a listát.

Egy normál évben is megtörténhet, hogy az embernek nem jut ideje beszerezni az összes ajándékot karácsony előtt, vagy véletlen kifelejt valakit. Idén a korlátozások különösen megnehezítették az ajándékvásárlást, ugyanakkor nem tanácsos egy nappal karácsony előtt elfutni a plázába. Mielőtt bárki feladná lélekben, vagy pánikba esne, érdemes tudatosítani: még semmiről sincs lekésve. A Pénzcentrum idei gyűjtése a legjobb utolsó pillanatos ajándékokkal garantáltan segít, hogy senki se maradjon meglepi nélkül karácsonykor, de ne is kelljen kimozdulni érte, vagy fél napot rááldozni egy DIY-projektre.

Ha egy valamire megtanított minket 2020, az az, hogy mindent (is) el lehet intézni online. Az internetnek hála rengeteg lehetőség közül választhatnak azok, akik kifutottak az időből, és azok is, akik hiába is kajtatnának a megfelelő ajándék után a tömött üzletekben, plázákban. Aki pedig nem híve az online megoldásoknak, az se csüggedjen: remek ajándékokat lehet összedobni a háztartásokban megtalálható hozzávalókból rövid idő alatt anélkül, hogy ki kéne mozdulni.

Legjobb last minute ajándékok

Kezdjük azokkal a lehetőségekkel, amelyeket megvehetünk online, és legalább akkora örömet szerezhetünk vele, mint egy tárgyi ajándékkal - sőt akár nagyobbat is. Ehhez nem árt, ha ismerjük az ajándékozott érdeklődési körét, hobbijait, viszont ha nem így lenne, akkor ezt is kideríthetjük pár kattintással az interneten, ha kutakodunk a közösségi média felületeken.

Előfizetések

Egy olyan évben, amikor kevés szórakozási lehetőség adódott, és gyakorlatilag a digitális és online megoldásokra voltunk utalva, felértékelődtek a különféle előfizetési lehetőségek. A Pénzenctrum olvasói körében végzett novemberi felméréséből kiderült, hogy sokan fogadnának el karácsonyra ajándékba szívesen streaming előfizetést. A szavazásban részt vevőt 11,6 százaléka bármilyen előfizetésnek örülne, 21,1 százalék a Netflixet, 7,1 pedig kifejezetten az HBO GO-t preferálná. Viszont az olvasók több mint egyharmada csak azért nem örülne egy ilyen ajándéknak, mert már rendelkezik előfizetéssel.

Viszont nem csak a streaming létezik: rengetegféle magazinra is elő lehet fizetni, ehhez mindössze az ajándékozott postacímét kell ismerni. Így olyan ajándékot adhatunk, amiről minden negyedévben, hónapban vagy héten eszébe juthatunk az ajándékozott személynek, és szinte bármilyen érdeklődési köre is legyen, találhatunk megfelelő újságot a témában.

Fotó, videó, zene

Egy boltban vásárolt csokoládé vagy szappan válogatásnál sokkal személyesebb ajándék lehet egy fotóválogatás, vagy zenei összeállítás. Bár ahogy a kazetta- és CD-korszaknak leáldozott, szinte a szokás is kihalt, hogy saját zenei összeállításokkal lepjék meg egymást az emberek, a Spotify-korában sem lehetetlen az ilyesmi. Ahogy a fotókból készített videó is ugyanúgy kedves ajándék lehet.

Egy videófelvétel a kisunokáról, akit idén olyan ritkán láthatott, bármelyik nagymamának többet jelent, mint egy újabb ágyneműgarnitúra. De nem is kell itt megállni: adhatunk ajándékba barátoknak személyre szabott edzővideót, ahol kifejezetten őket biztatjuk, hogy tartsanak ki, mozogjanak, vagy jó ajándék lehet a család bármely fiatalabb tagjának egy videó, amin a tökéletes marhapörkölt, halászlé, vagy éppen tiramisu elkészítésének házi recepjét osztjuk meg. Rengeteg a lehetőség, és csak elég egy okostelefon is a mutatványhoz.

E-ajándék

A digitális éra előnye, hogy rengeteg kulturális terméket vásárolhatunk meg a neten pár kattintással, nem kell elmennünk könyvesboltba, megrendelnünk a kedvenc zenekarunk új albumát CD-n és tűkön ülve várni, amíg megérkezik, vagy a filmek DVD-kiadása után kajtatni. Megvehetjük a könyveket e-bookban, vagy hangoskönyvben, a zenéket és a filmeket pedig szintén csak digitális formátumban. Sőt, PC-játékokat is beszerezhetünk online.

Ez pedig azt jelenti, hogy ajándékot is vehetünk ilyen formában, egy új könyvvel, filmmel, zenei albummal, játékkal nem nyúlhatunk nagyon mellé, ha tudjuk, mivel tölti leginkább a szabadidjét a megajándékozandó illető.

Élmények

Ez az év rengeteg lemondással járt, ami a programokat illeti: rengeteg nyaralás esett kútba, nem jutottunk el koncertre, fesztiválra, de lehet, hogy még étterembe sem. A mozizásra, színházba, múzeumba járásra is kevesebb lehetőség adódott, nem is beszélve a meghiúsult családi összejövetelkről.

2021-ben remélhetően ez másként lesz, és több lehetőség lesz utazni, kikapcsolódni, szórakozni, művelődni. Erre így készül a turisztikai és rendezvényszektor is, és már most számos 2021-be beváltható kupont, voucher kínálnak. Ugyanígy elkezdte már néhány fesztivál árusítani az early bird jegyeket, és prémium éttermek is kínálnak jövőre beváltható élményutalványokat. Érdemes végiggondolni, hogy akit megajándékoznánk, annak mi az érdeklődési köre, mit hagyott ki a járvány miatt 2020-ban, és olyan online megvásárolható ajándékutalvánnyal meglepni, amelyet a jövő év folyamán válthat be.

Tudás, ami nem kopik el

A hasznos ajándékok kedvelői számára is akad számtalan lehetőség: ma már, amikor akár egy teljesen új szakmát is kitanulhatunk online, bármilyen tanfolyamra befizethetünk a nyelvtanfolyamtól kezdve a programozáson át egészen a pálinkafőző-kurzusig. Remek ajándék lehet egy online KRESZ-tanfolyam valakinek, aki a jövőben jogosítványt szeretne szerezni, vagy egy érettségire felkészítő csomag középiskolásoknak.

Ugyanígy könnyen örömet szerezhetünk egy masszástanfolyammal, alapozó főzőkurzussal, vagy szappankészítő workshoppal. Szinte bármilyen tanfolyamot lehet találni, és ezekből akár közös program is lehet, hogyha rögtön magunkat is befizetjük rájuk.

Utalványok, pénz

Sokak szerint ajándékutalványt, vagy pénzt adni személytelen, és ezért nem is veszik fontolóra a lehetőséget. Pedig éppen ebben az évben biztosan rengetegen vannak, akik jobban örülnének a pénznek - még ha nem is akarnak ezzel előhozakodni. A járvány magával hozta a válságot is, a munkanélkülihullámot, és a bizonytalan anyagi helyzetet. Hogyha tudjuk, hogy annak akit megajándékoznánk, romlott az anyagi helyzete, gondoljuk végig, nem szerezhetünk-e nagyobb örömet ajándékutalvánnyal, vagy pénzajándékkal.

Az utalványoknak pedig éppen az az előnye, mint ami a hátránya: az adott üzletben lehet levásárolni. Hogy lehet ez mégis előny, azzal szemben, ha azt az összeget pénzben adnánk oda? Úgy, hogy sokan a pénzt inkább félreteszik, vagy csak a legszükségesebb dolgokra költenek - ebben az évben különösen sokan dönthettek az aszkétikus spórolás mellett az anyagi bizonytalanság miatt. Hiába vágynának pár új ruhára, egy cipőre, játékra, könyvre, stb. nem veszik meg maguknak. Ha viszont utalványt kapnak, akkor kvázi rá vannak kényszerítve, hogy költsenek magukra, így mégis megvehetik, amit szeretnének.

DIY, csináld magad ajándékok

Ha egy digitális vagy online megoldás sem nyerné el valaki tetszését, vagy ragaszkodna a tárgyajándékhoz, még mindig készíthet otthon - némi idő ráfordítással - ajándékot úgy, hogy nem kell kitennie a lábát. Na de mit lehet otthon csinálni, és miből? Mielőtt ismét jönne a kétségeesés, azt el kell mondani, hogy még a világ legbénább embere is képes összedobni valamit az utolsó pillanatban, csak a megfelelő ötletre van szüksége.

A másik dolog előzetesen: semmi esetre se tetőzzük azzal a bajainkat, ha tényleg semmi időnk és energiánk, hogy mégis belefogunk óriás origamihattyút hajtogatni, amelyhez a youtube tutorial is egy órás. Ne.

A legkézenfekvőbb dolog a sütés: egy gyömbéres kekszet, linzert, vagy pár kókuszgolyót bárki elkészít egy óra alatt - sütés esetén a hűlési időt nem számítva. Szépen becsomagolva tökéletes ajándék. Aztán akár lemásolhatjuk az IKEA nagy ötletét is: kisüthetjük a mézeskalácsház alapjait, akit megajándékozunk, az pedig majd összerakja. Kiváló ajándék olyanoknak, akik nem szoktak, nem tudnak, vagy nem szeretnek sütni, de építeni, barkácsolni igen, és a gyerekek is élvezik az ilyesmit.

Ahogy a videónál már említettük, egy ilyen családi recept megosztása igazán személyes és jó ajándék lehet, sokan örülnének, ha tudnák hogy készülnek az otthon ízei. Ha nem digitális, akkor írott formában is átadhatjuk a bevált receptjeinket, a titkos hozzávalókkal. Aztán ott van a forralt bor is: csak bor kell, fűszerek, pikkpakk felfőzhető és visszatölthető az üvegbe, egy kézzel írt, rajzolt címke kell rá, meg egy masni és kész. Ugyanígy adhatunk házi lekvárt - nem most kell nekifogni megfőzni, csak ha van éppen a kamránkban ilyesmi, csak egy szép címke kell rá: boldog karácsonyt felirattal.

Akinek jobban fekszik, ha papírból gyárt valamit, készítsen személyre szabott könyvjelzőt, kaparós sorsjegyeket - fényes felületű keményebb papír kell hozzá, akrillfesték és egykis fantázia, mi legyen a "nyeremény" - kártyajátékot, vagy akár családi társast. A gyerekkorunkból ismerős játékok mintájára, ahol annyit léptünk előre, amennyit dobtunk a kockával, csinálhatunk saját játékot, amikor mi találuk ki, mik legyenek a feladatok az egyes mezőkön. Így személyessé lehet tenni. Ha nincs dobókockánk, töltsünk le egy appot.

Vicces ajándéklehet pár kézzelírt névjegykártya is a világ legjobb horgászának, 99-es szintű sütiszörnyének, vagy nélkülözhetetlen tündérkeresztanyájának.

Hogyha se sütni-főzni nem akarunk, se papírból varázsolni valamit, ürítsünk ki egy kis fűszeres üveget és töltsük fel C-vitaminnal, ha van otthon, és címkézzük a helyzetnek megfelelően: a magányosanak így adhatunk szeretetpirulát, a depiseknek boldogságtablettát, az idegeskedőknek nyugibogyót. Az adagolást és a használati utasítást se felejtsük el mellékelni.

A COVID-járvány idején egyébként sem árt a vitaminpótlás. Apropó koronavírus: idén teljesen kézenfekvő ajándék lehet egy kézzel varrott, vagy hímzett szájmaszk - vagy bármi, amivel reflektálhatunk az év abszurditására. Lehet például konzervet ajándékozni szintén személyre szabva a címkét ("Emlékpacal 2020"), vagy poénnak jó lehet egy guriga vagy akár egy 16 db-os nagy pakk WC-papír is, gondosan becsomagolva. Készíthetünk házilag kézfertőtlenítőt is, a táskára csiptethető megoldások hódítottak a második hullámban.

+ 1. Továbbajándékozás

Bár még nem jöttek el a fogyasztói társadalom végnapjai, a 2019-es év nagy témája volt, hogy a Föld érdeke is, hogy leszámoljunk a felesleges vásárlásokkal, költekezéssel. Ezért már nem ciki használt boltban vásárolni akár esküvői ruhát, vagy továbbadni a számunkra hasztalan, de mások számára még értékkel bíró dolgainkat.

Bár sokan idegenkednek tőle, most itt az ideje leszámolni a rossz beidegződéssel, hogy ciki továbbajándékozni. Minden háztartásban megtalálhatók olyan dolgok, amelyeknek mi nem vesszük hasznát, más viszont örülne neki, de azért nem adjuk tovább, mert ajándék volt. Pedig idén, ha tényleg kifutottunk az időből, édemes elővenni a soha ki nem bontott fondu készletet, az olyan ruhákat, amit egyszer sem viseltünk méreteltérés miatt (és valljuk be, esélyünk sincs belefogyni/belehízni), a pótfúrókészletet, vagy levenni a polcról azt a könyvet, amit még a karantén alatt impulzusvásároltunk, de azóta ki se nyitottuk. De beválhat egy üveg bontatlan italt is.

