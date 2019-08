Ne legyen rémálom az iskolakezdés: erre érdemes figyelnie a szülőknek

Alig néhány nap, és kezdődik a 2019-2020-as tanév. Ez pedig azt is jelenti, hogy a magyar családoknak az augusztus már korántsem csak a pihenésről szól, hiszen a tanszerek beszerzése sok időt vesz igénybe. Tippeket adunk, hogyan lehet elintézni az iskolakezdési bevásárlást a lehető legzökkenőmentesebben, stressz nélkül.

Alig néhány napja maradt a diákoknak és a pedagógusoknak, hogy kiélvezzék a nyári szünetet. Szeptember 2-án ugyanis becsöngetnek. Épp ezért ez az időszak a legtöbb család számára igen megterhelő: nem sok idő maradt, hogy beszerezzék a tanévkezdéshez szükséges tanszereket, sportfelszereléseket. Nem kell azonban, hogy a vásárlás idegtépő és stresszes legyen.

A legfontosabb a gondos kalkuláció. Egyrészt annak felmérése, hogy mi az, amiből nem kell újat, vagy többet vásárolni, másrészt annak pontos kiszámítása, hogy mire lesz ténylegesen szükség. Erről a gyerekekkel is érdemes beszélni, ki szokott derülni egy s más arról, mi az, amire mégis szükség lenne. Ezt követően érdemes végiggondolni, hogy egyszerre kell-e vásárolnunk, vagy vannak olyan tételek, amiket később is be tudunk szerezni. Segít, ha megkérdezünk olyanokat a családi-baráti körből, akik hasonló cipőben járnak, így is előkerülhet egy olyan tanszer, vagy ruha, amely eddig nem szerepelt a listán

- javasolja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, Gyurkó Katalin, hogyan érdemes nekilátni a nagybevásárlásnak. A szervezet szerint célszerű a gyerekkel együtt intézni a bevásárló-körutat, hiszen ő használja majd a tanszereket, és mindenkinek jobb, ha olyat választunk, ami neki is tetszik.

Erre érdemes rászánni az időt, megspórolhatunk vele egy cserét, egy újabb vásárlási kört is

- jegyezték meg.

Nem késett el az sem, aki augusztus második felében vásárol

Az iskolaszerek beszerzése augusztus elején indul, ekkor leginkább a drágább termékeket veszik meg először, mint például az iskolatáska vagy az íróasztal. Augusztus folyamán folyamatos a kereslet, ezen belül az augusztus 20-i hétvége körül tapasztalunk még egy nagy emelkedést, hiszen sok család ekkor tér vissza a nyaralásról, és eddigre a legtöbb iskola kiadja már a részletes tanszerlistát. Sokan keresnek még szeptember első napjaiban is egy-egy terméket, ami kimaradt a listáról

- közölte megkeresésünkre az Auchan. Hangsúlyozták, az sem késett el, aki augusztus második felére hagyta a tanszer-beszerzést, ők fenn tartják a teljes választékot egészen szeptember 15-ig.

Hatalmas választékkal várják a családokat, a Pénzcentrumnak elmondták, több mint háromezer féle termékkel készültek a tanévkezdésre. Ez persze egyrészt jó a családoknak, mert van bőven választék és biztosan talál a gyerek kedvére való táskát, tolltartót, füzetet, ugyanakkor kihívást is jelenthet.

Az Auchan ezért idén is minden áruházában kifüggesztett egy pedagógusok szakmai segítségével összeállított tanszerlistát, amellyel azokat a különböző korcsoportoknak vásárló családokat segíti, akik még nem kaptak konkrét listát az iskoláktól. Emellett augusztus minden hétvégéjén az áruházlánc "Tanító néni" programja keretében a szülők szakmai segítséget is kaphatnak az írószerek kiválasztásához.

Gyakran kérik a segítséget abban, hogy az egyes termékeket hol találják, illetve az egyes tanszerlistán szereplő információkat hogyan kell értelmezni (például vannak kérdéseik a különböző füzetek jelölésével, méretével kapcsolatban). Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sok kérdése van azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke most kezdi az első osztályt. Ők bizonytalanabbak akár egy-egy terméket illetően is, de jól szeretnének választani

- tudtuk meg az Auchantól. Az áruházlánc elárulta, az árak tekintetében igen nagy a szórás, így például míg a legolcsóbb füzet az Auchanban 19 forintba kerül, addig a legdrágábbért már mélyebben bele kell nyúlni a pénztárcákba: egyes prémium spirálfüzetek 2390 forintért szerezhetők be. Iskolatáskából 34 990 forintba kerül a legdrágább szett, ám ergonomikus kisiskolás táskák már 3990 forinttól elérhetők.

Az eladótérben egy iskolapadon a sajátmárkás rajz- és íróeszközöket vásárlóink ki is próbálhatják, így biztosak lehetnek abban, hogy tényleg a megfelelő, a gyereknek is tetsző terméket teszik a kosarukba. Ezzel is csökkenthető a stressz és a vásárlással járó kellemetlenségek, hiszen a szülőknek így nem kell attól tartania, hogy otthon, a rajzolás, festés során derül ki, hogy még sem jó a megvásárolt szett és újat kell beszerezni

- jegyezték meg.

Segítenek a nagycsaládosoknak

Számos nagycsalád számára jelent segítséget az Auchan és a NOE közös akciója: arra kérik az iskolakezdésre készülő vásárlókat, hogy 2019. augusztus 1. és szeptember 11. között tegyenek plusz egy tanszert a kosarukba, melyet a szervezők nagycsaládban élő gyerekeknek juttatnak majd el. A termékeket az Auchan áruházakban kihelyezett gyűjtőknél adhatják le az adományozók.

Tavaly 2500 gyermek tanévkezdését sikerült így megkönnyíteni

- tudtuk meg a NOE-től.