Ne költs súlyos százezreket ezekre a kocsikra: 100-160 ezerből is megúszhatod

A szülők a gyerekeikért akár erőn felül is hajlandók áldozni, és ezt a gyerektermékeket gyártó iparág ki is használja. Mielőtt bárki ott hagyna egy vagyont a boltban, érdemes tájékozódni azokról a szempontokról, amelyek alapján meg tudjuk hozni a helyes döntést. Egy babakocsi több százezer forintos kiadás is lehet, mutatjuk, hogyan válassz.

A Tudatos Vásárlók Egyesületének babakocsi tesztjéből kiderül, hogy akár 100-160 ezer forintért is vehetünk legalább olyan jól használható és biztonságos babakocsit, mint 300 ezer forintért, tehát nem érdemes az ár alapján dönteni. A webáruházakban sokszor nem egyértelmű, hogy pontosan mit tartalmaz az ár, és mit kell külön megvenni, ezért mindenképpen érdemes előzetesen erre rákérdezni.

Kényelem a babának és a szülőknek

Mintegy 6 hónapos korig, amíg a baba még nem tud egyedül felülni, olyan babakocsit kell használni, amelyikben vízszintesen tud feküdni. Megkönnyíti (főleg az alvó) baba ki-, be pakolását a Travel system rendszer, amikor a sportbabakocsihoz hordozót vagy mózeskosarat csatlakoztathatunk. Viszont mivel erre a funkcióra csak pár hónapig lesz szükség, ezért érdemes átgondolni, hogy valóban szükség van-e rá.

Ha nagyobb gyereknek veszünk babakocsit, akkor is érdemes olyat választani, amelyik minél lejjebb dönthető, így kényelmesebben tud aludni.

Hasznos, ha a tolókar/fogantyú magassága állítható, így az eltérő magasságú szülők is kényelmesen használhatják a babakocsit. Sport babakocsiba a már egyedül ülni tudó babát tegyük (6-9 hónapos kortól). A babakocsi háttámlája legalább 50 cm vagy hosszabb legyen.

A kisebb babák szívesebben nézik a szülőket utazás közben, vagyis jobb, ha menetiránynak háttal ülnek. A nagyobbak viszont szívesen nézelődnek, ezért nekik már szerencsésebb menetirányban ülni. Érdemes olyan babakocsit választani, ahol az ülés mindkét irányban felszerelhető.

Kerék

Ha tudjuk, hogy sokat fogunk tömegközlekedéssel, boltba, vagy szűk utcákon közlekedni, esetleg keskeny folyosós, liftes házban lakunk, érdemes keskenyebb, (bolygósítható) három kerekű babakocsit választani, mert ezzel könnyebb kis helyen fordulni. Göröngyös utakhoz, kiránduláshoz inkább a négykerekű, nagyobb kerékméretű babakocsi praktikus.

Szállítás

Ha autóban is fogjuk szállítani, még vásárlás előtt érdemes kipróbálni, hogy a kiszemelt példány összecsukva, hogy fér el a csomagtartóban.

Hordozó, autós ülés

A Travel system módban is működő babakocsikra egy csatlakozóval felszerelhető a babahordozó is, amely autósülésként is használható. Vásárlás előtt tisztázzuk a bolttal, hogy az adott babakocsinál az alapárban benne van-e a csatlakozó és a hordozó, vagy azt külön meg kell vennünk.

Vannak olyan hordozók, amelyek csak talppal használhatók az autóban, ezt többnyire szintén külön kell megvenni, ami legalább 10 ezer forinttal megdobja a végösszeget. A legtöbb babakocsi több hordozóval is kompatibilis, ez akkor fontos, ha külön kell megvenni a hordozót.

Erre figyelj a boltban

Vásárlás előtt mindenképpen próbáld ki a babakocsit a boltban, és ezeket teszteld le:

a kerék ne ütközzön neki a lábadnak;

vigyél magaddal egy nehezebb táskát, tedd az ülésre vagy az alsó kosárba, és próbáld ki, hogy mennyire könnyű irányítani;

könnyű-e használni, ill. jól működik-e a fék;

könnyen állítható-e az ülés, ki-be csatolható-e a biztonsági öv;

mennyire könnyű összecsukni, kinyitni;

mennyi csomag fér az alsó kosárba.