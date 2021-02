Napi kétszer rendelt kaját a magyar rekorder: az alkohol is jól fogyott a járvány alatt

Volt, aki napi kétszer rendelte házhoz kedvenc ételeit, de olyan netpincérező is akadt, aki a bevásárlását is szinte csak online intézte a tavalyi évben. Az alkoholrendelések alakulására nagy hatással voltak a járványügyi korlátozások és a reggeli kávét is előszeretettel rendeljük már házhoz. A tavalyi év az ízlésünkön is sokat változtatott: az örök kedvenc hasábburgonya helyét a sajtburger vette át a képzeletbeli dobogó élén. Desszert tekintetében továbbra is a somlói galuska a favorit, de szívesen fogyasztunk tiramisut és palacsintát is.

Csaknem egy éve változtatta meg a mindennapjainkat a koronavírus megjelenése, ezzel együtt pedig az étkezési szokásaink is sokat alakultak. A tavalyi évben összesen több, mint 2000 étterem és üzlet jelezte a netpincérhez való csatlakozási szándékát. Mára már országszerte 4500+ partnerrel várja a cég másfél milliós megrendelői bázisát. A 2020-as év legérdekesebb tapasztalatait gyűjtötték most csokorba a felhasználók rendeléseit górcső alá véve.

Míg 2019-ben 336 házhoz szállítással tartotta a rekordot a legaktívabb felhasználó, addig 2020-ban ezt a számot az egyik megrendelő nemcsak elérte, de meg is duplázta összesen 687 rendeléssel. A netpincérezők sokszínűségét mutatja, hogy volt, aki tavaly a változatosság jegyében összesen több, mint 150 különböző partner kínálatát próbálta ki. Legyen szó reggeli kávéról, egy finom ebédről, délutáni nasiról vagy akár éjszakai snackről, szinte minden alkalomra találni egy megoldást a NetPincéren.

A változatosságot kedvelő rendelők mellett persze akadtak hűséges típusok is, így például olyan, aki egész évben egyetlen helyről rendelt csaknem 200 alkalommal. Persze itt még nincs vége a legek gyűjteményének: akadt felhasználó, aki az év során összesen 323 alkalommal rendelt hamburgert, egy sushirajongó netpincérező 176 alkalommal sushizott, egy másik top rendelő pedig 166-szor tett pizzát a kosarába az év során.

Népszerű lett az alkoholrendelés a korlátozások hatására

A NetPincérnél már nemcsak éttermekből, kávézókból vagy cukrászdákból lehet biztonságosan rendelni, de akár a bevásárlást is intézhetjük a felületen megtalálható több, mint 200 üzlet kínálatának köszönhetően, nem beszélve a cég saját üzletláncáról, a NetPincér marketről, amely tavaly decemberben indult hódító útjára. Az egyik felhasználó olyannyira kihasználta a gyors online bevásárlás lehetőségét, hogy tavaly 200 alkalommal cserélte a sarki közértet NetPincér rendelésre, összesen több, mint 1 millió Forint értékben.

2020-ban nemcsak az élelmiszer-, de az alkoholrendelés is népszerű lett, amelyhez minden bizonnyal a járványügyi helyzet is hozzájárult. Már április-májusban is 50%-kal többen szereztek be alkoholt online rendeléssel, majd ez az arány a korlátozások feloldásával némileg csökkent, november-decemberben azonban ismét elérte a tavaszi szintet. A legnépszerűbb tétel a sör volt, ezt követte a bor és pezsgő, a whiskey, a vodka, valamint a gin. A legtöbb alkoholrendelést a fővárosiak adták le, őket követte Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Pest, Veszprém és Fejér megye. Talán a kijárási korlátozások hatására alakult ki a jelenleg 3 stratégiai központból kiszállító NetPincér market esetén is a következő top hármas lista az indulás hónapjában: sör, sós nassolnivalók és édességek.

Persze a kínálat ennél sokkal szélesebb és folyamatosan bővül. Érdekesség, hogy nem csak az esti közös lazulást pótolták online az emberek, a korlátozások első hullámában megugrottak a reggeli - így a kávé - rendelések is, és ez a tendencia azóta is megmaradt a fogyasztók körében.

Sajtburger, sült krumpli és hamburger a dobogón

Míg 2019 TOP3 leggyakrabban rendelt étele a hasábburgonya, a gyros és a hawaii pizza volt, 2020-ban átrendeződött a mezőny és átvette a vezetést a sajtburger, a hasábburgonya a második helyre szorult, a harmadik helyen pedig a hamburger áll, a gyros és a hawaii pizza pedig csak a TOP5 kedvenc között kapott helyet. A desszertek terén még mindig hódít a somlói galuska, azonban tavaly a tiramisu volt a második legnépszerűbb édesség a palacsinta helyett.

A rendelési kedvet tekintve 2020-ban is Budapest állt az élen, azonban vidéken is egyre szívesebben élnek a fogyasztók az online étel- és élelmiszerrendelés lehetőségével. A 2019-es évhez hasonlóan nyugaton még mindig Győr-Moson-Sopron és Baranya megye viszi a prímet, keleten pedig Hajdú-Bihar megye az abszolút győztes a rendelések számát tekintve.

A hasunk mellett mások megsegítésére is gondolunk

A NetPincér már több, mint két éve biztosít felületén adakozási lehetőséget, ma már hét alapítvány részére. A felhasználók támogathatják a hazai ökológiai művelődést, gyermekalapítványokat, állatmenhelyet, nélkülözőket és közösségi erdők ültetését is. A tavalyi évben is megmutatkozott, hogy az emberek törődnek a szívükhöz közel álló ügyekkel, szép példa erre az a felhasználó is, aki csaknem 400 ezer Forintot ajánlott fel a felületen keresztül több jótékony célra is az év során.

Magasabbak voltak a borravalók karácsonykor

Augusztus óta lehetőség van a NetPincér GO rendelések esetében online borravaló adására is, amelyet egyre szívesebben használnak ki a magyarok. A bevezetés óta átlagosan 214 Forint országosan a borravaló mértéke. A városokat tekintve nagyvonalúságban első helyen áll Kaposvár, őket követi Eger és Székesfehérvár, Salgótarján és Budapest. Jó hír, hogy karácsonykor adakozóbbak voltak a fogyasztók: az ünnepek alatt átlagosan 20%-kal több borravalót adtak a futároknak. Országos átlagot számolva a NetPincér GO rendelések a tavalyi évben 28.45 perc alatt értek ki a felhasználókhoz, nem számítva ebbe az előrendeléseket.

