Nálad is lapulhat egy ilyen forintbankjegy: szombattól már csak egy helyen fogadják el

Már csak holnap lehet a postákon, bankokban átváltani a 2017-ben kivont 2000 és 5000 forintosokat. Ezt követően már egy kicsit bonyolódik a dolog, vagy el kell ballagni az MNB budapesti pénztárába, vagy postára kell adni a bankókat.

Fontos határidő jár le holnap, ugyanis július 31-ig még a bankfiókokban és a postákon is be lehet váltani a régi 2000-eseket és 5000-eseket. Szombattól nagyobb utánajárást fog igénybe venni, ha valaki még talál otthon egy bankót. A 2017. márciusa előtt kibocsátott forintbankjegyeket ugyanis pont három éve vonták ki a forgalomból, és a jegybanktorvény szerint a forgalomból bevont bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig a hitelintézetek és a postahivatalok is átváltják.

A forgalomból bevont bankjegyeket egyes hitelintézetek és postahivatalok a törvényi kötelezettségen túlmenően is átváltják törvényes fizetőeszközre, illetve szolgáltatásuk igénybevétele esetén fizetésül is elfogadják. A forgalomból bevont érméket egyébként a bevonás határnapjától számított 1 évig a hitelintézetek és a postahivatalok is átváltják.

Ha valaki a mostani határidő után akarna beváltani egy ilyen bankjegyet, annak egy kicsit nehezebb lesz a dolga: vagy el kell ballagnia a jegybank lakossági pénztárába (Budapest, Kiss Ernő u. 1.), ugyanis az MNB-nél a törvény szerint még a bevonás után 20 évig lehet átváltani a bevont fizetőeszközöket, azaz ebben az esetben 2037.07.31-ig még becserélik őket - ezt követően már a jegybank sem váltja be a bankókat. Ha nem akarsz rohangálni, postán, értéklevélben is feladhatod a bankót az MNB-nek. A levélcím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest. Ebben az esetben vagy átutalással, vagy postán küldik meg neked a pénz ellenértékét.

Alább mutatunk egy táblázatot, amelyből megtudhatod, hogy meddig lehet még a bevont, de még átváltható bankjegyek esetében intézkedni. A bevonási határnaptól számított 3 éven belül még mehetsz velük a bankba, postára, az átváltási határnapig pedig az MNB-be.



Fotó: MNB Fotó: MNB

Egyébként egy másik bankónak is hamarosan lejár a határideje: a 2015 előtti 20 ezereseket 2020. december 31-ig lehet beváltani a postákon, bankokban, utána már szintén csak az MNB-nél lehet őket becserélni.

