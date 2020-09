Nagyot változtat boltjaiban a Spar: az ok, a koronavírus-járvány második hulláma

A járványügyi helyzetre való tekintettel a SPAR további 200 áruházában helyez ki állványokat, amelyekre kézfertőtlenítő adagolókat telepít a vásárlók számára.

A SPAR to Go egységekkel rendelkező áruházainkban már az első hullám idején kihelyeztük azokat az állványokat, amelyekből kézfertőtlenítőhöz juthatnak hozzá vásárlóink, azonban a második hullámra való tekintettel további 200 adagolót telepítünk a SPAR áruházakba országszerte, hogy ezzel is biztosítsuk a higiéniát valamennyi vásárlónk számára

- mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. A SPAR a kézfertőtlenítő állványokat azokra a közösségi területekre helyezi ki, ahol a vásárlók belépnek az áruházakba, így mindenki számára könnyen hozzáférhetővé válik a fertőtlenítési lehetőség.

Az üzletlánc a pandémia kezdetén jelentős készleteket halmozott fel saját üzletegységei tisztántartására és fertőtlenítésére. A vállalat már megrendelt további 8000 liter kézfertőtlenítőt utánpótlásként, amelyet a vásárlóközönség számára bocsát díjmentesen, hogy folyamatos legyen a vevőközönség ellátása.

A SPAR áruházakban az ország minden pontján továbbra is ugyanazok az intézkedések vannak érvényben - a munkatársak és a vásárlók érdekében -, mint az első hullámnál.

Az üzletlánc korábbi, most is érvényben lévő intézkedései a koronavírus világjárvány kapcsán az alábbiak:

Megkülönböztetett figyelmet fordítunk vásárlóink és munkatársaink biztonságára, és minden elvárható intézkedést megteszünk a jövőben is.

Megnöveltük a fertőtlenítő- és tisztítószer rendeléseinek mennyiségét. Az áruházakban pedig továbbra is rendkívül alapos a takarítás.

Valamennyi munkavállaló számára maszkot, kesztyűt és fertőtlenítőszert biztosítunk.

A kiszolgálópultoknál és a pénztáraknál padlómatricákkal segítjük a vásárlókat az egymástól történő távolság megtartásában.

Megvalósítottuk az úgynevezett leheletvédő plexik telepítését a kasszáknál, amely egyszerre szolgálja a vásárlók és a munkatársak védelmét.

Arra kérjük a vásárlóinkat, hogy a válogatható frissárut puszta kézzel ne fogják meg, használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy eladótéri műanyag zacskót, esetleg papírzacskót, amibe be is csomagolhatnak!

A kollégáink munkavégzésének segítése érdekében növeltük a szünetkiadások rugalmasságát, hogy segíteni tudjuk a gyakoribb kézmosás lehetőségét. Ahol erre nincs lehetőség, ott kézfertőtlenítőt biztosítunk.

A központi, a logisztikai és az élelmiszertermelési területek munkavállalói esetében biztosítjuk a szükséges mennyiségű a céges buszjáratot, hogy a dolgozók meg tudják tartani a szükséges távolságot egymástól a munkába jutás során.

Az üllői és a bicskei központjaink büféinek üzemeltetése terén is új szabályokat hoztunk: elkülönítettük egymástól az egyes műszakokat, valamint a központi és raktári munkavállalókat a bicskei központunk vonatkozásában, és a rendszeres napi takarítások és fertőtlenítések számát megsokszoroztuk.

A központi irodaházban dolgozó munkatársak tekintetében a biztonságos munkavégzés feltételeinek a biztosítása érdekében több intézkedés került bevezetésre és ahol megoldható, biztosítjuk az otthoni munkavégzés lehetőségét is.

