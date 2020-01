Nagyot nőtt a magyar vásárlási kedv: ezekben a megyékben megrohanták a boltokat

Az eladott árumennyiséget tekintve az elmúlt három évben közel ötödével bővült a bolti költekezés. Azonban megyénként nagy eltérések mutatkoznak az adatokban, amíg Fejérben 23 százalékos, Zalában csak 11 százalékos volt a növekedés. Budapesten hiába nagy a vásárlóerő, csak a harmadik helyre fért fel.

Évi átlagosan évente 6-os volt a bolti költések növekedésének üteme az elmúlt három évben. Ez nem véletlen, hiszen ebben az időszakban kétszámjegyű volt a havi bruttó átlagkeresetek emelkedése, nőtt a gazdaság teljesítménye is, ráadásul a családpolitikai támogatások is hoztak pénzt a családoknak.

Az egyes megyéket tekintve viszont vannak különbségek a növekedésben. Ez összefügg egy-egy térség gazdasági fejlettségével, az ott lakók, vásárlók pénzügyi erejével, településszerkezeti, közlekedési, és természetesen gazdaságszerkezeti adottságokkal, vagy az idegenforgalmi lehetőségekkel is. Egy-egy jelentősebb beruházás is képes felhúzni egy-egy térség gazdasági teljesítményét, és persze ezzel együtt a vásárlóerejét is, ami nem csekély mértékben befolyásolja a területi boltos - vagy másik oldalról vásárlóerő - különbözőségeket is.

Az elmúlt hároméves időszak döntő részben a béremelkedések oldaláról jelentett erős lökést a boltos világban. Az egyes megyék között az átlagkeresetek nagysága, értéke is eltérő (a fővárosi átlagkeresetek a legnagyobbak). A boltos világ növekedési ütemének átlagát négy megye lépte túl, Fejér, Borsod, Somogy és Heves megyékben volt a forgalomemelkedés összességében 20 százaléknál nagyobb közölte a blokkk.

Meglepetésként is elkönyvelhető, hogy Budapest igencsak hátul kullog a növekedési sorban, de például Győr-Moson, az autógyártó régió sincs a mezőny első felében. A Baranya és Zala megyei boltos világ helyzetét valószínűleg erősebben befolyásolja a településszerkezet is, sok az apró falu, kistelepülés:

A havi bruttó átlagkeresetek változásait nézve egyébként 2019 első három negyedévében Fejér és Győr-Moson megyékben volt a legnagyobb ütemű a növekedés, egyaránt 12,2%, de hát előbbi elől, utóbbi hátrébb tanyázik a boltos világ megyénkénti növekedési sorában. Három megyében volt 10% alatti, 9-10% közötti a keresetnövekedés, Vas, Nógrád és Csongrád megyékben. De hát más is számít. És aki fizetést kap, nem minden pénzét viszi a boltba.

Címlapkép: Getty Images