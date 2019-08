Nagyot húzott a Metro: trónfosztás jöhet a magyar hipereknél?

A Metro áruházban egy fél évnyi napokon te is vásárolhatsz, némi adminisztrációval körítve. Napijegy kell, beszédelgés az utcáról nincs. Igaz, csemegepult tíz deka párizsival sincs. Leváltja a Metro a Tesco hipermarketjeit?

A Metro áruházlánc áruházai a vállalkozások, különféle intézmények kiszolgálására építette üzletpolitikáját, ezzel is indult Magyarországon, negyedszázaddal ezelőtt. A cash&carry lényege, hogy a boltosok, vendéglátósok önkiszolgáló áruházakban megveszik, kifizetik és el is viszik a megvásárolt portékát, a hagyományos megrendelem, majd valamikor kiszállítom típusú nagykereskedelmi renddel szemben. Itt meg is találja számítását az a kisboltos is, aki a délelőtti bevételéből veszi meg a délután árukészletét - írja a blokkk.com szakportál.

Kártya kell, de már rendelni is lehet

Persze, éles a verseny, a nagyláncok pedig nem a Metrotól vásárolnak nyilván, így a Metro is keresi a piaci réseket. Tizenhárom áruháza mellett már honlapján is fogad rendeléseket és ki is szállít vállalkozó vásárlóinak.

A vásárlások rendje azonban szigorú szigorú. Kártya kell a boltosoknak, vendéglátósoknak, különféle szolgáltatóknak, és persze számlát adnak minden vásárlónak. Lehet, hogy ezért is akadozik még mindig a forgalmuk, hiszen az ügyeskedőknek nem terep a számlaadós hely, de azért az online kassza és az online számla a Metro áruházak malmára is hajthat vizet.

Napi jegy: mehetsz te is a családdal, de olyan nincs, hogy beszédülsz az utcáról

Nemrégiben újított a Metro áruházlánc. Ráhajtott a családokra és reklámhadjáratot hirdetett hétvégékre. Ennek lényege, hogy úgynevezett napijegy igénylésével pénteken, szombaton és vasárnap bárki vásárolhat a Metro áruházakban. Hát ez azért nem kis újítás, hiszen a hét hét napjából a nyitvatartási idő nagyjából 40 százalékában kinyitott bárki számára (a napokban számolt nyitvatartási idő 42,9%-ában).

A legfrissebb reklám szerint pedig szeptember 24-ig - addig a mai naptól számolva pont egy hónap van - minden nap lehet menni vásárolni a Metro áruházakba (tehát hétfőtől vasárnapig folyamatosan). Azt nem tudjuk, hogy a "mindennap" egybeírása csak reklámfogás, vagy apró figyelmetlenség a helyesírás terepén (mi megköszönjük, ha valaki szól nekünk ilyesmiért).

Hát bizony, ha mindezt összeadogatjuk, akkor nagyjából egy fél évnyit kinyitott a Metro a családoknak is. Igaz, az árukiszerelés, termékkínálat nagybani, a vállalkozások igényeihez igazított, de aki a nagybevásárlások elkötelezett híve, az bizony lehet, hogy megtalálja a számítását. És bizonyára az eddigi háromnapos hétvégi nyitás hozhatott valamennyit a Metro konyhájára.

A Metro családi vásárlás hátránya, hogy adminisztrációhoz kötött, személyes adatok megadása a napijegy ára, de hát jelenleg ilyen a rendjük. Kérdés, hogy ez változik-e majd később.

És árban azért felvetődik, vajon miként néz ki az, hogy a boltos vásárló ugyanannyit fizet egy rúd párizsiért, mint a családi metros vásárló. Recept persze van erre is, például árkedvezmény révén.

Leáldozott a hipermarketeknek, vagy rés nyílt a Tesco karcsúsítása nyomán

Izzadnak a hipermarketek, nem véletlen, hogy a Tesco lefaragja saját ügyködésének területét és bérbeadja javát más kereskedőknek. De hát a kereskedelem mindig is hullámzott, most valóban a diszkontok és a webáruházak húznak a leggyorsabban, de a hullámhegyek idővel ellaposodnak. Jön helyettük persze valamilyen új, vagy feléled egy régebbi.

A nagybevásárlás azonban valós igény, hiszen kevesebbet kell bíbelődni vele, mint naponta boltba járni. A web persze ebből sokat elvesz, de vannak azért szép számmal, akik szeretnek áruházban bóklászni és mindent egy pénztárnál kifizetni, miközben a nagy bevásárlóközpontban boltról-boltra járva kell a bankkártyát, vagy a pénztárcát előkapni a válogatás végeztével.

A Tesconak 112 hipermarket besorolású nagy alapterületű áruháza van. Hát ezek most diszkont ruhát öltenek. A Metronak 13 C&C áruháza, az Auchannak 19 hipermarketje van.