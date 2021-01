Nagyot drágultak a használt autók: ezek voltak a slágermodellek tavaly

Tízévnyi növekedés után a koronavírus a magyar autópiacot is megtörte, az autók iránti érdeklődés azonban alig csökkent. Az egyik hazai piacvezető hirdetési oldal szerint oldalán indított keresések szerint 2020 kedvenc használt autója a Skoda Octavia lett, így ezzel elnyerte az autós hirdetési oldal által indított, "Az év legkeresettebb használt autója" díjat. A keresési sorrendben a Ford Focus a második, a "vágyautó" Audi A4 pedig a harmadik helyen található. A vásárlások tekintetében azonban már kissé józanabbak a vásárlók, így az importnál a dobogó élén lévő Opel Astrát a Volkswagen Golf és a Ford Focus követi.

A hazai tulajdonosváltásoknál a tavalyi évhez képest csupán 3,5%-os a visszaesés, míg a Használtautó.hu decemberben rekordszámú keresést regisztrált. Mindez pedig az átlagárakat is jelentősen felverte.

A Volkswagen elsősége márkaszinten egységes, ám míg a valóban megvásárolt és behozott autók körében megvan az Opel és a Ford dominanciája, a Használtautó.hu oldalán regisztrált kereséseknél még mindig erősen jellemző a prémium márkákkal, elsősorban a BMW-vel, a Mercedes-szel és az Audival kapcsolatos nézelődések aránya. Azonban a vonzó márkanéven túl egyre fontosabbnak tűnik a fenntarthatósági szempont, ugyanis már a használtautó-piacon is egyre népszerűbbek a hibrid és elektromos autók: immár a keresések 8%-át adják.

Statisztikáink szerint leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 millió forintos autókat keresik a piacon. Az utóbbi szegmensből szemezőknek mindenképpen jó hír lehet, hogy ennyiért már valódi hibrid és tisztán elektromos modelleket is találhatnak, még ha nem teljesen újakat is. Az álmodozás pedig továbbra is jellemző a keresésekre, ám az értékesítési adatok alapján a használtautó-vásárlás vágybeteljesítés helyett egyre inkább ésszerű, praktikus választás kezd lenni. Ezt az is jelzi, hogy a 1,5 millió forint alatti árkategóriában a legnépszerűbb modellek között nem találunk prémiumgyártót

- hangsúlyozta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

Csökkenő tulajdonosváltások, növekvő átlagárak

A legtöbb tulajdonosváltás a hazánkban az import modellek kapcsán is legnépszerűbb Opel Astrát érintette, a másik két dobogós pedig a Suzuki Swift és újra a Ford Focus lett. Ugyan a 2019-es év 800 ezer tranzakciójától elmaradt a tavalyi 779 940 tulajdonosváltás, a hazai autópark ötöde a koronavírus ellenére is gazdát cserélt. A piac legjelentősebb online színterének számító Használtautó.hu ráadásul decemberben rekordszámú, több mint 36 millió keresést regisztrált. A nagy kereslet főként az eladóknak jó hír, ugyanis

az átlagárak is jelentősen emelkedtek: 2020 januártól decemberig 25%-kal, 2,48 millió forintról 3,11 millió forintra.

"Az áremelkedés mögött az év végére látványosan erősödő hazai keresleten túl további tényezők is állnak: a forint gyengülése és az újabbnál újabb emissziós és biztonsági előírások miatt az új autók, valamint a külföldről érkező használtak ára is nőtt. Egyes modelleknél még az is előfordul, hogy az 1-2 éves példány gyakorlatilag az újkori áráért értékesíthető. Azonban az értük kapott összegből már nem kapható új példány, és a forintösszeg euróban is jóval kevesebbet ér" - magyarázza Katona Mátyás.

Címlapkép: Getty Images