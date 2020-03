Nagyon rákaptak erre a fizetési módra a magyarok: biztosabb a PIN-kódnál is

A Visa új kutatása szerint a magyar fogyasztók biztonságosabbnak és kényelmesebbnek érzik a fizetések ujjlenyomattal vagy más biometrikus eszközökkel történő hitelesítését, mint a hagyományos módszereket. A magyar vásárlók 19 százaléka hagyott már félbe internetes vásárlást elfelejtett jelszó miatt. Az erős ügyfélhitelesítési szabályozás (SCA) célja az online tranzakciók csalások elleni védelmének növelése a kétfaktoros hitelesítés bevezetésével.

A Visa globális fizetési technológiai társaság által készített új kutatás szerint növekszik a fogyasztói igény a biometrikus fizetések iránt, mivel ezeket a hagyományos módszerekhez képest már biztonságosabbnak tartják. A megkérdezettek 90 százaléka az ujjlenyomat-felismerést tartja a legbiztonságosabb hitelesítési formának, amelyet szorosan követ a retinaazonosítás. A kényelem szintén nagy szerepet játszik a biometrikus megoldások növekvő népszerűségében, hiszen majd minden ötödik vásárló (19%) szakította meg már online vásárlását, mert nem emlékezett a jelszavára.

A biometrikus adatok egyre hangsúlyosabbá válnak napjainkban, köszönhetően a második pénzforgalmi irányelv (PSD2) erős ügyfélhitelesítést (SCA) előíró követelményeinek. A rendelet felszólítja a bankokat, hogy szigorúbban ellenőrizzék az online fizetések során, hogy azokat valóban a törvényes kártyatulajdonos hajtja-e végre - kétféle ellenőrzést követelve a fogyasztótól. A biometrikus hitelesítés - a fogyasztó egy regisztrált és összekapcsolt eszközön keresztül történő azonosítása - két faktornak számít, így gyorsan és egyszerűen teljesíti az SCA követelményeit.

A kutatás - amellett, hogy rávilágított arra, hogy a kártyatulajdonosok nem mindig emlékeznek jelszavukra az online vásárlások során - felfedett olyan lehetséges biztonsági kockázatokat is, mint például az adat- és személyazonosság-lopás vagy csalárd tevékenységek. Az online vásárlók 12 százaléka minden, 61 százalékuk pedig több fiókjához is ugyanazt a jelszót használja, így egy esetleges hackertámadás esetén több visszaéléssel szemben is védtelenné válik.

Míg az egyszer használatos jelszavakkal (egyszeri számsorozatok) kiküszöbölhető a különböző jelszavak fejben tartása, a magyar fogyasztók 47 százaléka továbbra is aggódik amiatt, hogy ezt az autentikációs módot használva egy vásárlás során, esetlegesen több egymás utáni sikertelen kísérlet után kizárhatja magát a számlájáról.

Ezzel szemben a megkérdezettek válaszai alapján a biometrikus adatok gyorsabban (63%) és könnyebben használhatók (64%), mint a jelszavak. Annak ellenére, hogy a technológia még gyerekcipőben jár, Magyarországon sokan használták a biometrikus azonosítás formáit - a vásárlók 59 százaléka használt már ujjlenyomat-felismerést.

Az erős ügyfélhitelesítés magyarországi bevezetésével - ahogy a Visa megbízásából készült kutatásból kiderül - van társadalmi igény a biometrikus azonosításra. A megkérdezett kártyatulajdonosok 37 százaléka előnyösnek tartja, hogy ilyen módon nem kell több jelszót megjegyezni, 34 százalékuk pedig megjegyzi, hogy a biometrikus adatok nagy előnye, hogy nem lehet őket elveszíteni, vagy elfelejteni.

2020 decemberéig az internetes kereskedőknek meg kell felelniük a PSD2 követelményeinek, és ugyan a határidő nem tűnik túl közelinek, fontos, hogy a webáruházak már most megkezdjék a felkészülést, és így elkerüljék az esetleges működésbeli zavarokat. Azoknak az online kereskedőknek, akik bizonytalanok abban, hogy készen állnak-e a követelmények teljesítésére, javasolt kapcsolatba lépni a fizetési rendszer szolgáltatójukkal, hogy biztosíthassák a teljes megfelelést, illetve a zavartalan üzletmenetet

- mondta Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

A Visa továbbra is azon dolgozik, hogy fejlessze és inspirálja a piacot a minél fejlettebb autentikációs megoldások kidolgozására, és a fizetési biztonság jövőjének meghatározására. Az autentikáció tekintetében a fogyasztók számára a legmeghatározóbb szempont a többféle lehetőség - a kártyatulajdonosok 83%-a mondta azt, hogy fontos számára, hogy több biometrikus hitelesítési módszer közül legyen lehetősége választani. A Visa számos hitelesítési módszer támogatására alkalmas technológiával rendelkezik, lehetővé téve a pénzügyi intézetek és kereskedők számára, hogy azok alkalmazkodni tudjanak az ügyfelek változó igényeihez, miközben tovább javíthatják biztonsági intézkedéseiket.