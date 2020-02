Nagy változás a Coca Colánál: ezentúl csak ilyen kólásdobozokat láthatunk majd

Tizenhárom százalékkal csökkentette az alumínium italdobozok súlyát a Coca-Cola Magyarország. A hazánkban gyártott és 19 országban forgalmazott dobozos üdítőitalok csomagolásához a cég 2020-tól éves szinten közel 170 tonnával kevesebb alumíniumot használ fel, jelentősen csökkentve a gyártás és a szállítás során fellépő környezeti terhelést, ezáltal pedig a vállalat teljes ökológiai lábnyomát is.

A vállalat a dobozok súlyát csökkentő fejlesztéssel párhuzamosan még a tavalyi évben megkezdte a kiszállítás során alkalmazott raklapfólia felhasználásának kiváltását is, aminek eredményeképpen ebből az anyagból az idei évben már 43 tonnával kevesebbet használ fel - írja közleményében a vállalat. Az alumínium dobozok súlycsökkentése és a raklapfólia felhasználás mérséklése együttesen azt jelenti, hogy a kiszállított mennyiség súlya éves szinten több mint 210 tonnával csökken. Mivel a csomagolás kevesebb anyagot tartalmaz, ezáltal jóval könnyebb, így a szállítás is kisebb erőforrást, energiát igényel. A technológiai fejlesztéseknek köszönhető súlycsökkentés összecseng a vállalat fenntarthatósági vállalásaival, amely szerint egyre nagyobb mértékben csökkenti környezeti terhelését - áll a közleményben.

A vállalat az üdítőitalok csomagolását számos alkalommal fejlesztette az utóbbi években, hogy egyre környezetkímélőbb megoldásokat tudjon bevezetni. A lépések sora tovább folytatódik. A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a vállalat várhatóan 2021-ben fogja a hazai piacon a négy, illetve hat dobozos kiszerelések műanyag csomagolását innovatív kartonpapír-alapúra cserélni.

A Coca-Cola globális Hulladékmentes Világ stratégiájának célja többek között, hogy 2030-ra ugyanannyi műanyag palackot és aludobozt gyűjtsön vissza, mint amennyit értékesít - írják. A Coca-Cola Magyarországon forgalmazott PET-palackjai már most is 100 százalékban újrahasznosíthatóak és a vállalat célja, hogy a Coca-Cola Magyarország kínálatában is megjelenjenek a 100 százalékban újrahasznosított PET palackokból készülő palackok. A fejlesztéseknek köszönhetően a palackok gyártása során folyamatosan nő az újrahasznosított PET-palack részaránya. Jelenleg ez átlagosan 24 százalék, amely 2030-ra 50 százalékra fog emelkedni. A hazai gyártásban felhasznált műanyag mennyisége az elmúlt években 15 százalékkal csökkent, idén pedig a mintegy 100 millió forintos technológiai fejlesztés eredményeként további százalékkal lesz kevesebb az szénsavas üdítőitalok palackjaihoz használt műanyag mennyisége - ismertetik. Csupán ez az utóbbi egy lépés azt jelenti, hogy a vállalat éves szinten 600 tonnával kevesebb műanyagot használ majd fel, ami összeségében 24 millió PET palack súlyának felel meg. A PET palackok az összes magyarországi csomagolási hulladék mindössze 3 százalékát teszik ki.

