Nagy vállalást jelentett be az Aldi: a járvány miatt dönthettek így

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az ALDI vezetőivel egyeztetett arról, hogy tovább növeljék a magyar beszállítók arányát. Az áruházlánc nyitott újabb hazai termelők, élelmiszer-előállítók befogadására, a kamara pedig segíti a kapcsolatok létrehozását.

"A koronavírus rámutatott arra, hogy mennyire fontos a hazai áruk előnyben részesítése; hosszú távon is erősíteni kell a hazai előállítók értékesítési lehetőségeit. Célunk, hogy a magyarországi üzletek polcain elsősorban azok a friss vagy feldolgozott élelmiszerek legyenek megtalálhatóak, amelyekből a magyar élelmiszer-gazdaság szereplői megfelelő mennyiséget és minőséget állítanak elő" - hangsúlyozta a megbeszélésen Éder Tamás, a NAK élelmiszeriparért felelős országos alelnöke.

"A magyar fogyasztók keresik a magyar termékeket. A zöldség-gyümölcs ágazatban cél a feldolgozók fejlesztése, ami által magasabb hozzáadott értékű áruk kerülhetnek a fogyasztókhoz. A kamara a potenciális partner termelők, élelmiszer-előállítók bevonásával kész termelői fórumok szervezésében is segíteni az üzletláncnál" - emelte ki Mártonffy Béla, a NAK Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke.

Magyarországi piacra lépésünk óta arra törekszünk, hogy ami Magyarországon magas minőségben elérhető, azt itt szerezzük be. Jelenleg a kínálatunk több mint fele magyar beszállítóktól származik. A sertés- és szárnyashús kategóriában szinte valamennyi termék magyar forrásból érkezik, míg a zöldség-gyümölcs esetében főszezonban akár a kínálat 80%-át is hazai termelők biztosítják

- mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. Hozzátette: "Kiszámítható és stabil partnerei vagyunk mintegy 260 magyar termelőnek és feldolgozónak, akik nekünk szállítanak árut. Beszállítóinkkal közösen azon dolgozunk, hogy ami jelenleg magyar forrásból még nem érhető el, a jövőben azt is az országon belül szerezzük be. Ezzel a lépéssel nem csupán a magyar gazdaságot támogatjuk, hanem növeljük az ellátásbiztonságot, és a rövidebb szállítási láncnak köszönhetően kisebb lesz a működésünkből származó környezetterhelés is."

A boltlánc szorosan együttműködik a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával, és közösen segítenek magyar vállalatoknak kijutni a nemzetközi piacra. A külföldi üzleteik is rendszeresen árulnak magyar termékeket, a lengyel ALDI aktuális akciójában magyar téliszalámi és nagy kiszerelésű tejföl található az áruházlánc ottani szórólapjának címlapján.

Címlapkép: Getty Images