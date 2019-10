Na, ne: a magyarok egy része inkább telótöltést kérne ingyenpénz helyett

A mobiltelefonok ma már sokkal többet jelentenek a felhasználók számára egyszerű kommunikációs eszköznél. Egy firss, nemzetközi kutatása alapján az európai emberek erősen kötődnek a készülékükhöz és tartanak akkumulátorának lemerülésétől. Ilyen helyzetben a válaszadók 35 százaléka a pénznél is jobban örülne a felajánlott töltésnek.

A válaszadók nagyobb része hezitál, ha az értékes töltést egy idegennel kell megosztania, az európaiak mindössze 14 százaléka ajánlaná fel a telefonját. A magyarok ennél is óvatosabbak (10 százalék), a családtagjaikban azonban az európai átlagnál is jobban bíznak, 82 százalék szívesen megosztaná a töltést egy családtagjával. Fordított esetben a legtöbben kényelmetlenül érzik magukat, ha töltöttséget kérnek, még a 25 és 34 év közötti magyaroknak is mindössze 13 százaléka érezné magát komfortosan ilyen helyzetben. Ugyanakkor a töltöttség idegenekkel való megosztásának jelentős hatása lehet a résztvevőkre. Az európaiak 62, a magyarok 67 százaléka szívesen meghívná egy kávéra jótevőjét, 7, illetve 6 százalék pedig akár randizna is egy ismeretlennel, akitől töltést kapott - derült ki a Samsung nemzetközi kutatásából.

Párkapcsolatokban az akkumulátor töltésének megosztása a lovagiasság modern gesztusa lehet. A felmérés során voltak, akik azt mondták, többre értékelnék a vezeték nélküli töltést, mint bármilyen más romantikus gesztust (21 százalék), például, ha kinyitnák előttük az ajtót vagy akár állnák a vacsora számláját. Magyarországon a klasszikus előzékenység továbbra is imponálóbb (53 százalék), ugyanakkor a magyarok közel harmada (28 százalék) szintén a töltésnek örül a legjobban. A válaszadók 76 százaléka nem osztaná meg az első randin az akkumulátorát, a legtöbben, itthon és Európa-szerte egyaránt, ezt csak a harmadik találkozó alkalmával ajánlanák fel.

"A legújabb technológia, amely lehetővé teszi a töltés vezeték nélküli megosztását, csökkenti a hagyományos töltőktől való függést és a modern digitális viselkedést is alakítja - mondta el Samu Zsófia, a Samsung magyarországi kommunikációs vezetője. - A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a töltöttség megosztása erősíti a szociális kapcsolatainkat és elősegíti a kölcsönös bizalom kialakulását. A töltésmegosztás a jövőben teljesen általánossá válhat, és akár barátságok vagy párkapcsolatok elindítója is lehet."