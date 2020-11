Na, ehhez is csak egy világjárvány kellett: most már egyre több magyar fizet így

Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) tagjai közreműködésével újabb országos reprezentatív közvélemény-kutatást készíttetett a hazai elektronikus fizetés helyzetéről. A Szövetség ezúttal megyeszékhely-szintű városi felmérés keretében mérte fel a magyar lakosság elektronikus fizetéssel kapcsolatos ismereteit, preferenciáit és igényeit a koronavírus okozta megváltozott helyzetben.

A 2020. szeptember-októberi kutatás során az EFISZ elsősorban a hazai lakosság elektronikus fizetéssel kapcsolatos tájékozottságára és szükségleteire volt kíváncsi, valamint arra, hogy elektronikus fizetéskor a lakosság milyen tényezőket részesít előnyben a pandémia okozta rendkívüli helyzetben.

A fogyasztói szokások kutatásából egyértelműen kiderült, hogy a hazai lakosság egyre nagyobb számban használ korszerű infokommunikációs eszközöket, ezen eszközökön pedig egyre többen vesznek igénybe elektronikus fizetési szolgáltatásokat.

A korábbi kutatások eredményeivel összevetve látható, hogy továbbra is a készpénz a leginkább használt fizetési eszköz, de a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a különböző készpénzkímélő fizetési megoldások volumene.

A fogyasztói szokások elemzéséből kiderült, hogy a prepaid kártyákra épülő szolgáltatásokban továbbra sincs robbanásszerű növekedés, ugyanakkor a mobilfizetési megoldások népszerűsége növekszik.

Az elektronikus fizetési szolgáltatásokban egyre népszerűbbek a QR-kód alapú megoldások a felhasználók körében, ugyanakkor a felhasználók már figyelnek a szolgáltatások árára is, és ez a választási preferenciáikat is befolyásolja. A kutatás rávilágít arra is, hogy kezdünk egyre tudatosabb felhasználók lenni, illetve egyre jobban figyelünk a pénzügyi tudatosságra való nevelésre is.

Összességében elmondható, hogy a járványügyi helyzetben egyre nyitottabbak lettek a felhasználók a korszerű digitális szolgáltatásokra és az ezekhez kapcsolódó elektronikus fizetési lehetőségek alkalmazására. Ezek a szolgáltatások segíthetik a gazdaság működésének a fenntartását ebben a pandémiás helyzetben is. A felhasználók nyitottsága egyben lehetőséget is jelenthet a hazai vállalkozásoknak, hogy korszerű, innovatív és versenyképes megoldásokkal jelenjenek meg a piacon, tovább növelve ezzel a gazdaság ellenálló képességét

- nyilatkozta Veres Mihály, az EFISZ elnöke.

