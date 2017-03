Mozgolódnak a multik Magyarországon: sorra nyitják a webshopokat

Az online vásárlással nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk - ezt már sokan tudják, nem véletlenül pörög Magyarországon ezerrel az internetes kereskedelem. A 2016-os év mérföldkő volt a hazai online értékesítésben, és a 2017-es év is ígéretesnek tűnik. Ezt támasztja alá, hogy az elmúlt hónapokban három ismert áruházlánc indított webshopot. Mutatjuk, hogy melyek ezek, és milyen lehetőségeket kínálnak. Van köztük olyan, ahonnan már okostelfonról is rendelhetsz.



A teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 3,9 százaléka már internetes értékesítésből származik.

Elérte a bűvös éves 1 milliárd eurós értékhatárt az összesített hazai online kiskereskedelmi forgalom - derült ki aés azközös,kutatássorozatának idei első felméréséből. A forintban kifejezve mintegy 310 milliárdos online piac 2016-ban arányaiban háromszor gyorsabban bővült a teljes hazai kiskereskedelemnél.

Nem véletlen, hogy az utóbbi hónapokban több diszkontlánc döntött úgy, hogy webshopot indít.

Miket veszünk online?

Bizonyos termékkategóriák esetében - mint a számítástechnikai eszközök - gyorsan hódított az online értékesítés, de évről évre egyre több további ágazatban jelenik meg. Kis Gergely, az eNET alapítója és vezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy

hazánkban az internet szerepe régóta kiugró a szállásfoglalás mellett a színház-, a mozi- és a koncert-jegyértékesítésben, de látványosan növekszik a ruhaértékesítés is,

ami korábban nem tartozott bele a top 5-be, ha a termékkategóriákat nézzük, de ma már a harmadik helyen áll, és folyamatosan kúszik felfelé.

A számítástechnikai eszközökhöz hasonlóan magas forgalmat jelentenek az élelmiszerek, és valószínűleg újabb és újabb szegmensek kerülnek sorra

- tette hozzá a szakértő, azóta pedig látjuk is ennek a nyomait, hiszen egy újabb diszkontlánc, illetve két nagy bútorlánc is belépett az online értékesítési piacra.

Ezek az áruházláncok indítottak webshopot

Az utóbbi néhány hónapban három nagy áruházlánc tette meg a nagy lépést, és indította el a webshopját. Időrendben az Auchan volt az első, még tavaly év végén: egy ideig csak tesztvásárlók próbálhatták ki a szolgáltatást, amely ma már előzetes online regisztráció után bárkinek elérhető. Jelenleg 15 ezer termék rendelhető a diszkontlánc webáruházából, és Budapest I., II, XI., XII, XXI. és XXII. kerületeibe, illetve a környező településekre, köztük Érdre, Budaörsre, Törökbálintra, Budakeszire, Tökölre, Százhalombattára és Csepelre is szállítanak.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a jövőben egyre több területet le tudjunk fedni szolgáltatásunkkal, szállítási díjunk a kiszállítás napjától függ, kiszállításonként 399 és 499 forint közé esik

- tudta meg a Pénzcentrum az áruházlánctól.



Az online vásárlás térhódításával csak idő kérdése volt, hogy a lakberendezés és bútorforgalmazás területén is megnyíljanak a webshopok. A KIKA január közepén egy teljesen megújult weboldallal jelentkezett, amely egyben webáruházként is működik.

A lakberendezési lánc szerint az online vásárlás legnagyobb előnye, hogy akár okostelefonon is lehet vásárolni, és nem kell alkalmazkodni a hagyományos áruházak nyitvatartásaihoz.

A termékkínálat az áruházakhoz hasonlóan bőséges, és az átláthatóság érdekében kategóriákra bontva jelennek meg az oldalon a bútorok és kiegészítők. A termékeknél bevásárlókocsi ikon jelzi, ha az adott modell online is megvásárolható. A házhozszállítás díja 1390 forinttól indul, ha pedig valaki inkább a hozzá legközelebb lévő áruházban venné át a terméket (Click & Collect), azt is megteheti, természetesen ingyen.

Regisztráció nélkül is lehetőség van megvásárolni a kiválasztott termékeket, de a regisztráció több előnnyel is jár: például jobban követhetőek a megrendelések, láthatóak a régebbi vásárlások, és a kosár tartalmát is megőrzi a rendszer, akkor is, ha nem a kiválasztáskor vásároljuk meg

- közölte a bútorlánc a Pénzcentrummal.



A konkurenciától kicsit lemaradva, február elején az IKEA is elindította webshopját, a neten rendelt termékeket egyelőre a budaörsi áruházban lehet átvenni: ha valaki délután ötig rendel, már másnap átveheti az árut.

A tervek szerint a tesztidőszak után, várhatóan a nyár végén indul a Click and Deliver szolgáltatás, azaz a kiválasztott termékeket az egész ország területén házhoz szállítják.

A szolgáltatás 3000 forintba kerül, és az áruházban lévő termékek 75-80 százalékát lehet majd online is megvásárolni.

Meddig lehet még növekedni?

A diszkontláncok az online értékesítés részesedésének növekedésre számítanak, de vajon meddig bővülhet még a magyar online kereskedelem? A GKI Digital és az Árukereső.hu felmérése szerint miközben a kiskereskedelem egésze 2016-ban csak hozzávetőleg 6 százalékkal bővült, addig az online piac 18 százalékkal tudta növelni bevételeit, a növekedési korlátok jelei azonban már látszanak. Az online vásárlók száma immár második éve csupán egy számjegyű bővülést mutat, és még a legnagyobb, legismertebb e-kereskedők közül is csak keveseknek sikerült akár a piaci átlagot meghaladó mértékű növekedést elérnie.

Az áruházak közel kétharmada úgy véli, hogy saját piacára 2016-ban erősödő koncentráltság volt jellemző, és egyre nehezebb kitűnni a "legnagyobbak" árnyékából.

Erre jó példa a tavalyi "Black Friday", mely mindössze a webáruházak 32 százalékánál tudta hozni az előzetes forgalmi várakozásokat. Igazán kiemelkedő eredményeket pedig csupán a legnagyobb márkaismertséggel és eléréssel rendelkező áruházak tudtak elkönyvelni.

A karácsonyi szezon húzza felfelé a piacot



A webáruházak több mint 80 százaléka 2016-ban eredményesebb évet zárt, mint egy évvel korábban. Ebben nagy szerep jutott az utolsó negyedév kiemelkedő teljesítményének, mely az egész éves, összesített online kiskereskedelmi forgalom 36 százalékát jelentette és a forgalmazott termékek körétől függetlenül minden szektorban az év legerősebb időszakának számított.

Erős marketingre és akciókra van szükség

A kutatás adataiból látszik, hogy aki növekedni akar, annak muszáj a visszatérő vásárlókra építenie.

A vásárlókat elsősorban rendszeres és kellően "hangos" marketinggel fűszerezett, valódi akciókkal lehet a virtuális kosarakhoz csábítani, amire - az állandó tétemelés miatt - tömegesen leginkább már csak a piacvezető szereplők képesek

- olvasható a kutatási beszámolóban. Bár a webáruházak több mint harmada (35%) saját bővülését részben az online kiskereskedelmi piac természetes bővülésének tudja be, több mint 50 százalék ítélte meg úgy, hogy a 2016-os eredménye elsősorban a saját marketingtevékenysége sikerétől függött. 2017-ben pedig a kereskedők többsége új termékkategória bevezetésével szeretné még vonzóbbá tenni kínálatát.