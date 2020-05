Most már így is vásárolhatsz mobiljegyet: nem csak a BKK-ra, Volán-ra is jó

Újabb mobil applikációval, a VoxPay-jel is megvásárolható a Tömegközlekedési mobiljegy, ami BKK mellett a Volánbusz járatain is használható. Így a megvásárolt jegyek, bérletek az ország közel 70 városában a helyi közlekedésben és a Volánbusz távolsági járatain is lehetővé teszik az utazást.

A Közlekedési mobiljegy projekt 2019-es év közepén indult a BKK kezdeményezésére a NMZrt.-vel (Nemzeti Mobilfizetési Zrt) közösen. Több viszonteladó integrációját biztosító platformot hoztak létre mobiljegy forgalmazására (vásárlás, jegyellenőrzés funkcióval).

A kedvező tapasztaltok után a NMZrt rendszere mellett, immár két viszonteladó mobil applikációjából is választhatnak a felhasználók. Május eleje óta az új mobil alkalmazás is szolgáltatja a mobiljegy eddigi típusainak teljes választékát. A Koronavírus járvány váratlan helyzetet teremtett azzal, hogy érintésmentes, sorbaállás nélküli kényelmes jegyvásárlást biztosít akárhol, akármikor.

Erre váratlan gyorsasággal csatlakozott a Volánbusz és több más vidéki közlekedési társaság is. Így a mobiljegy a Budapesti BKK járatai mellett közel 70 város helyi közlekedésére, valamint a Volánbusz távolsági járataira is váltható. Jelenleg mintegy 600-féle jegy érhető el és ezek további fejlesztése, bővítése folyamatosan történik.

Az új mobil applikáció újszerű egyszerű mobiljegy vásárlási és jegyellenőrzési funkciók mellett olyan különlegességeket is tartalmaz, mint az integrált budapesti utazástervező rendszer élőhangos megadási lehetőséggel, vagy az ún. "Főnök fizet" fizetési mód, ami több utazó személy jegyvásárlását egy közös költségvállaló (családfő, ill. cég) által biztosíthatja. A vásárlók az applikáció egyszerűsége mellett az esztétikus megjelenést is magasra értékelik.